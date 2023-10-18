Через обстріли пошкоджено енергомережі у п’яти областях, – "Укренерго"

Унаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 413 населених пунктів. Зокрема, через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що у Дніпропетровській області на ранок енергоживлення споживачів відновлено. В інших областях аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Як додали в компанії, 17 жовтня середньодобова температура була на 1,8 °C нижче, ніж 16 жовтня (6,2°C проти 8°C). При цьому, добовий максимум споживання 17 жовтня був зафіксований між 19:00 та 20:00. Показник максимуму вчора був на 2,9% вище за добовий максимум понеділка.

Утім, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів, додали в "Укренерго".

"Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія - причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – пояснили в компанії.

18 жовтня імпорт електроенергії здійснюється з Молдови. Загальний обсяг 195 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 63 МВт.

Водночас експорт здійснюється до Словаччини та Молдови в нічні та денні години (період активної роботи сонячних електростанцій) з загальним обсягом 4 131 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.