Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер (оновлено)

Курс гривні продовжує знижуватися після укріплення минулого тижня.

За даними Національного банку України (НБУ), довідкове значення курсу гривні за підсумками торгів станом на 12:00 у середу, 18 жовтня, становило 36,5259/$1 порівняно з 36,4167 грн/$ напередодні.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 19 жовтня, на рівні 36,5616 грн/$, порівняно із 36,4507 грн/$ у середу, 18 жовтня.

Водночас НБУ знизив курс гривні до євро ще на 6 копійок – до 38,609 грн за євро.

Як повідомлялося, у вівторок, 17 жовтня, Національний банк послабив довідкове значення курсу гривні до 36,4167 грн/$ з 36,3282 грн/$ днем раніше.

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.