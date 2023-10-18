БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер (оновлено)

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні продовжує знижуватися після укріплення минулого тижня.

За даними Національного банку України (НБУ), довідкове значення курсу гривні за підсумками торгів станом на 12:00 у середу, 18 жовтня, становило 36,5259/$1 порівняно з 36,4167 грн/$ напередодні.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 19 жовтня, на рівні 36,5616 грн/$, порівняно із 36,4507 грн/$ у середу, 18 жовтня.

Водночас НБУ знизив курс гривні до євро ще на 6 копійок – до 38,609 грн за євро.

Як повідомлялося, у вівторок, 17 жовтня, Національний банк послабив довідкове значення курсу гривні до 36,4167 грн/$ з 36,3282 грн/$ днем раніше. 

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.

курс при янику тримався штучно. Ціна бакса по 8грн коштувала 15 млрд долл на рік. Коли бакси в скарбниці НБУ закінчилися аби тримати курс долара, зек якраз утік. Подивися на рахунки НБУ у березні 2014-го і отримаєш доказ моїх слів.
18.10.2023 16:56 Відповісти
Як завжди, щось мутять перед стрибком курсу.
18.10.2023 13:49 Відповісти
"Наша пісня гарна й "нова"- починаєм її знову..."Щось довгенько ніхто курс не чіпав,а повід же є.Це тобі не втеча Яника з грошима в Камазі.Тоді вдалося загнати курс в 3 рази,хто не пам*ятає.Ця ж влада церемонитися не буде.Пясля всяких міжсезонних курток,яєць по 17 грн.,яблук по 51 грн. за кг-курси євро і долара не забаряться.
18.10.2023 16:03 Відповісти
показати весь коментар
а ти не помічаєш, що курс пішов на підвищення?
18.10.2023 14:35 Відповісти
Під час війни влада з клепкою в голові привязує курс до дуже твердої валюти. В 1941-1945 роках Нацбанк СРСР орієнтувався на доллар і фунт. ЗЕ-команда на таке не здатна, бо як тоді своїм "гріти" руки на курсовій різниці! Очікувано протест валютчиків. Шахтарі грюкали касками по бруківці, а ці будуть пачками баксів, спокушаючи правоохоронців і дуже небайдужих громадян.
18.10.2023 18:55 Відповісти
Брєд. Яка валютна різниця між баксом за 36,41 і 36,56. Це скільки мільярдів треба продати, аби заробити мільйон доларів
18.10.2023 19:04 Відповісти
18.10.2023 16:43 Відповісти
А який курс може бути під час війни?((тільки спекулятивний.
18.10.2023 16:45 Відповісти
продаем доллары, покупаем гривну.
18.10.2023 16:48 Відповісти
С учетом сложившейся ситуации курс еще нормальный. Помню как после Яныка курс круто взлетал и кто-то на этом очень сильно напарился. Да и с казной с которой якобы Янык смылся мутная история. Как бы ее те кто пришли не почистили, спихнув под шумок на Яныка, деньги то большие и уже не подкопаешься.
18.10.2023 16:51 Відповісти
Порошенко "взвинтил" до того как убил брата или после ?
18.10.2023 17:12 Відповісти
Ах, вот оно что! В коменте было плохое про Пороха написано. Этто возмутительно!
18.10.2023 18:53 Відповісти
Та що там нормального? Поки захід дає гроші, роки воно і "нормальне"
18.10.2023 21:40 Відповісти
Прісилай нам доллари, спасай грівну.
18.10.2023 16:58 Відповісти
Дайте человеку сначала заработать. Он только сегодня пришел и ему куратор еще аванс на дал. Вот неделю погонит на власть, вот тогда куратор заплатит и после может и пришлет.
18.10.2023 17:04 Відповісти
Воно тупе, йому ніхто грошей не дасть 🤣
18.10.2023 17:12 Відповісти
Гроші не дають тільки тим, у кого "скучноє ліцо". (с)

18.10.2023 20:01 Відповісти
по 8 вже не буде точно.
18.10.2023 18:14 Відповісти
Мене особисто влаштовував курс ющенка по 4.50
18.10.2023 19:01 Відповісти
Та так,краще в Україні не жилось,як в ті часи коли курс був в районі 5,а те по 20коп.
18.10.2023 20:00 Відповісти
Все просто. Закінчується фінансовий рік, а в казні вітер свище. Ось і розкручують інфляцію бо нічого розумнішого ця ублюдошна банда придумати не може.
18.10.2023 18:36 Відповісти
Тиц ******, то до вчорашнього дня укріплялась гривня, а тут раз і :Гривня продовжує знижуватися!!!Ну то *** вообще...
Вони не тільки клоуни ,а щей і ілюзіоністи-ананісти.
18.10.2023 19:10 Відповісти
ГІВНОТЕМА./

18.10.2023 19:56 Відповісти
Н Е В І РЮ !!! Держимордам вірити -- себе не поважати !!!
18.10.2023 20:01 Відповісти
А ви бачили який госдолг США, курс рубля? І взагалі, Путін скоро помре (в триста сорок п'ятий раз). Головне, не говорити про свої проблеми.
18.10.2023 21:37 Відповісти

