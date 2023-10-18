Після ворожого удару у Харкові виникли проблеми зі світлом, – мер

У Харкові після ворожого удару вдень 18 жовтня виникли проблеми з електроенергією.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги", – зазначив він.

Як уточнив мер міста, росіяни завдали удар по Індустріальному району Харкова.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишалося 413 населених пунктів. Зокрема, через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській областях.