Рада може повернутися до розгляду законопроєкту про столицю, – голова "Слуги народу"

Верховна Рада цілком реально може повернутися до розгляду в другому читанні законопроєкту №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" у контексті продовження реформи децентралізації.

Про це повідомила очільниця Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу", передає Укрінформ.

"Якщо говорити про продовження реформи децентралізації, цілком логічно було б розглянути законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" і надати столиці такі ж самі права, які мають й інші громади", – сказала вона.

За її словами, наразі Комітет та Міністерство відновлення працюють над дорожньою картою реформи децентралізації.

"Ми працюємо з експертним середовищем. До речі, багато експертів пропонували до переліку законодавчих ініціатив включити і законопроєкт "Про місто Київ – столицю України". Цілком реально, що Верховна Рада перегляне і включить цю законодавчу ініціативу до програми свого розгляду", – додала народна депутатка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" 3 жовтня 2019 року. Закон мав оптимізувати систему органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Києві через уточнення повноважень цих органів.

У липні 2020 року Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні, однак цього не сталося.

Восени 2021 року перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко повідомив, що комітет планує повторно розглянути відповідний законопроєкт у другому читанні.

Невдовзі після цього комітет рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні проєкт закону з урахуванням пропозицій і зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради.

Народні депутати мали намір застосувати спеціальну процедуру до розгляду в другому читанні обох проєктів законів, однак на пленарному засіданні парламенту 18 листопада 2021 року домовилися не робити цього.