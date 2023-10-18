Більше половини українських компаній скаржаться на дефіцит працівників, – ЄБА
Більшість компаній, а саме 65% серед опитаних, планують відкривати нові вакансії у 2024 році.
Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації "Ринок праці під час війни".
За результатами дослідження, понад 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу.
Крім того, 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.
Так, 29% HR-спеціалістів відмітили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10-15%, ще 12% "ейчарів" повідомили про плани збільшення зарплати на 5-10%, 10% – на 15-20% і лише 2% респондентів зазначили про намір збільшення рівня зарплати на понад 20%.
Щодо зарплат у 2023,то майже половина (47%) компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%.
Дослідження свідчить про те, що бізнес почав відчувати брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.
У дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом. Понад 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес.
Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фінансові послуги, фармацевтичний сектор, спеціалізовані консультаційні послуги.
