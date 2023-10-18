БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Більше половини українських компаній скаржаться на дефіцит працівників, – ЄБА

бізнес

Більшість компаній, а саме 65% серед опитаних, планують відкривати нові вакансії у 2024 році.

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації "Ринок праці під час війни".

За результатами дослідження, понад 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу.

Крім того, 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

Так, 29% HR-спеціалістів відмітили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10-15%, ще 12% "ейчарів" повідомили про плани збільшення зарплати на 5-10%, 10% – на 15-20% і лише 2% респондентів зазначили про намір збільшення рівня зарплати на понад 20%.

Щодо зарплат у 2023,то майже половина (47%) компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%.

Дослідження свідчить про те, що бізнес почав відчувати брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.

У дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом. Понад 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес.

Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фінансові послуги, фармацевтичний сектор, спеціалізовані консультаційні послуги.

бізнес (1259) Європейська бізнес асоціація (173) зарплата (1164)
Брехня
Можливо є дефіцит працівників за їжу
А у нормальних компаній дефіциту працівників немає
18.10.2023 14:26 Відповісти
Звичайно.

Всі чиновники середньої та вищої ланки, депутати, міністри, Митники, силовики мають відслужити на нулі. Чим вища посада, тим довше. Ні. Нах з посади
18.10.2023 20:11 Відповісти
це тільки початок. мобілізуйте й далі всіх без розбору.
18.10.2023 15:02 Відповісти
Брехня
Можливо є дефіцит працівників за їжу
А у нормальних компаній дефіциту працівників немає
18.10.2023 14:26 Відповісти
особливо коли перевезли свій бізнес за кордон!
18.10.2023 14:57 Відповісти
тцк на сегодня главный отрицательный фактор при устройстве в белую на производство, поэтому у многих возникает дефицит. Да и с такой покупательской способностью многие частники уже выше головы не прыгнут, тут хоть бы на плаву остаться, не то что повышать.
18.10.2023 15:11 Відповісти
навіщо відкривати нові вакансії якщо не закриті існуючі?
18.10.2023 14:55 Відповісти
це тільки початок. мобілізуйте й далі всіх без розбору.
18.10.2023 15:02 Відповісти
Маєш якісь пропозиції щодо мобілізації?Викладай!
Обговоримо тут.
18.10.2023 20:01 Відповісти
Звичайно.

Всі чиновники середньої та вищої ланки, депутати, міністри, Митники, силовики мають відслужити на нулі. Чим вища посада, тим довше. Ні. Нах з посади
18.10.2023 20:11 Відповісти
Саме так і має бути,а то вчепилися за бюджетне корито ще й довічну броню мають.
18.10.2023 23:24 Відповісти
залучення іноземців на війну.
18.10.2023 23:22 Відповісти
А то их нет? 🤣
19.10.2023 05:19 Відповісти
конкуренция за рабочую силу со странами ЕС проиграна
18.10.2023 15:12 Відповісти
и это при закрытой границе, представить масштаб пи...ца с работниками если б можно было выезжать мужикам, трудно представить.
18.10.2023 15:15 Відповісти
Так а чого баби всі не виїхали з відкритими кордонами?
показати весь коментар
семьи,дети,родители, уверенность в себе, факторов много, да и женский труд (феменистки надеюсь не тут) уже даже в Польше не в приоритете.
18.10.2023 16:04 Відповісти
У мене купа знайомих жінок, які поїхали з дітьми і радітєлями, і влаштувалися на роботу. Ніщо їм не заважає. Чому інші не їдуть які приміром розлучені або без радітєлєй?
18.10.2023 16:38 Відповісти
треба відкрити кордони і спростити іноземцям полювання на кацапів!а те ,що робить влада має протилежний ефект.
18.10.2023 23:26 Відповісти
скоморохам ще не дійшло, що треба платити як у ЄС чи кордон закрити.
18.10.2023 15:15 Відповісти
ну, таке.
ось в порівнянні з камбоджею ми всі в повному жиру.
18.10.2023 15:52 Відповісти
хммм...
а міністр освіти сказав, що держава замовила, програмістів, філологів, соціологів і навіть релігієзнавців.
вони, шо, не підходять на виробництво?
18.10.2023 15:50 Відповісти
Багато знайомих закрили бізнес, бо працівників немає - забрали на війну. Натомість у багатьох сферах, компаніям доводиться піднімати зарплати через брак кваліфікованих працівників й пов"язаною з цим конкуренцію. Як це не абсурдно звучить, але деякій кількості людей, війна посприяла покращенню фінансового становища. Я по собі бачу, що до війни вибити хоча б незначне підвищення зарплатні було дуже проблематичною справою. Зараз - любе кіно, аби тільки нікуди не йшов й працював.
18.10.2023 15:56 Відповісти
Чьих яіц цена прєвосходіт твою зарплату?
18.10.2023 16:39 Відповісти
Ты суть морали понял сей ? ты накуй за мои яйца цепляешься ....
18.10.2023 16:44 Відповісти
Гроши треба платить. На заводе Фольксваген во Львове 10т. зарплата. работают совсем уж обездоленные.
18.10.2023 16:47 Відповісти
У Фольксвагена немає своїх заводів в Україні
18.10.2023 16:52 Відповісти
Оказывается есть. Собирают жгуты электропроводки для всей линейки автомобилей .Да про Соломоново тоже не новость, или не слышали?
18.10.2023 16:58 Відповісти
В Украине полно компаний, которые производят рассыпуху для автомобилестроителей. Про рассыпуху наверно я перегнул палку, но разные кнопочки, рычажки, элементы отделки - таких полно.
18.10.2023 19:27 Відповісти
Якби роботодавці платили нормальні зарплати і не схематозили, то не було би дефіциту.
18.10.2023 18:27 Відповісти
Если бы проценты перевели в цифры то может быть и было бы о чем подумать. А так... там зарплата 10...12 тыс, а в ЗСУ стартует с 22-х - просто все развернулись и пошли служить. Поэтому ситуация закономерная, ничего странного не происходит.
18.10.2023 19:23 Відповісти
Просто вони не пробували платити більше
19.10.2023 10:13 Відповісти
Дефіцит там де пишуть про гарні зарплати а платять мінімалку і кажуть що ще добре що хоч таку дають
19.10.2023 12:46 Відповісти

