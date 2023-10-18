"Жили в нашому готелі з автоматами": У ресторанному холдингу !FEST розповіли про обшуки БЕБ

У "Холдингу емоцій !FEST" (заклади "Криївка", "Львівська копальня кави", "П’яна вишня", "Реберня" та інші) розповіли, як відбувалися обшуки, що проводило Бюро економічної безпеки.

У пресслужбі компанії повідомили, що 17 жовтня вдень без попередження периметр офісу оточили люди в камуфляжі з повним бойовим вирядом та штурмовими автоматами разом. Після того, вони увірвались в центральний офіс, заблокували всі виїзди/виходи та паралізували роботу компанії.

"Раптом без жодної попередньої комунікації, розмов, чи рішень суду – просто забігає купа людей зі зброєю, конфіскують документи і ствердно заявляють, що наші підприємства порушують закон і розсилають таку позицію на всі медіа і багато з них це публікує. Хоча після їхньої заяви, обшук лише почався і ще тривав після цього понад 10 годин, а загалом – більше 16 годин. Тобто з 14 години 17 жовтня і до 6:20 ранку 18 жовтня", – зазначили в !FEST.

Як з’ясувалось пізніше, справа відкрита уже декілька місяців і правоохоронці проводили слідчі дії в закладах холдингу та офісі уже давно.

"Тобто купа здорових мужиків приходила до нас в їдальню та їла щодня (ми це зафіксували вже постфактум), бо наш офіс – це відкрита територія, вони навіть жили в нашому готелі з тими всіма автоматами. Як колись за Януковича, бо ймовірно багато хто з них – ті ж самі люди, бо у Львові переважно ця служба складається з представників колишньої податкової міліції, – ще сиділи по закладах і рахували чайові, які отримують кельнери, що теж тоді вважалось ухиленням від податків у великих розмірах.

Загалом ця вся операція коштувала державі не один дрон. І це все заради того, аби викрити схему, яку вони вважають незаконною, проте за якою працює вся ресторанна галузь країни? Більше того, мабуть не лише ресторанна, а й ІТ галузь і безліч інших. Іншими словами – великий сектор економіки", – додали в холдингу.

Як наголосили в компанії, "під час війни робити спротив владі некоректно, але разом з тим ми не дозволимо зі собою так говорити".

"Хочете в чомусь звинуватити, допомогти нам виправити помилки, чи, зрештою, отримати документи чи інформацію – так звертайтесь, приходьте. Вас не вчили постукати в двері – ви вмієте їх лише виламувати", – зазначили в пресслужбі.

В !FEST підкреслили, що працювали і працюватимуть у меежах чинного законодавства. У компанії зазначили, що ще раніше було ухвалене рішення про децентралізацію бізнесу.

"У нас багато партнерів, частина брендів функціонує як франшиза, тобто і по Україні, і за кордоном, – і так, частина ресторанів веде свою господарську діяльність як ФОПи. І точно некоректно збивати все до купи, роблячи якісь припущення і називаючи якісь суми", – стверджують у компанії.

Зазначається, що з огляду на ситуацію компанія, вочевидь, найближчим часом обере пріоритетним напрям розвитку мережі за кордоном.

"Ви ж розумієте, що такими діями ви показуєте усім інвесторам, щоб вони не приходили до України, а тим, хто виїхав – щоб не поверталися. Це окремий знак для усіх міжнародних партнерів, які скоро перестануть давати гроші і ми залишимось із нульовою економікою, проте з "бізнес нянею", яка називається БЕБ", – підсумували у компанії.

Як повідомлялося, напередодні БЕБ заявило про викриття схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

Зазначається, що правоохоронці ніби встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна. За даними БЕБ, попередньо збитки, завдані державному бюджету, складають понад 50 млн грн