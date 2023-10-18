Російський центробанк припинив випуск нової банкноти 1000 рублів після критики РПЦ

Російський центробанк призупинив випуск Банк Росії зупинив випуск нової банкноти номіналом 1000 рублів, яку показав лише два дні тому.

У пресслужбі регулятора не пояснили причини такого рішення, зазначивши лише, що дизайн нової банкноти допрацюють, пише російська редакція Forbes.

Центробанк РФ показав новий дизайн банкнот номіналом 1000 та 5000 рублів 16 жовтня. На лицьовій стороні тисячорублевої купюри зобразили пам'ятки Нижнього Новгорода, а на звороті – музей в Уфі та дві визначні пам'ятки Казані – вежу Сююмбіке та музей історії державності татарського народу та Татарстану. Обидва казанські об'єкти розташовані на території місцевого кремля, причому музей – у будівлі колишньої палацової церкви, де зараз немає хреста.

Новий дизайн викликав нарікання у кліриків Російської православної церкви. Зокрема, у блогера та священика Павла Островського, який має понад 500 тисяч підписників у мережі Instagram, яка офіційно заблокована у Росії. Його обурило, що на банкноті зображено "мінарет із півмісяцем, а купол православного храму без хреста". Його підтримав прессекретар РПЦ Владімір Легойда.

При цьому на "старій" 1000-рубльовій банкноті було зображено одразу три православні об'єкти – каплиця ікони Казанської Божої Матері на тлі Спаського монастиря, а також церква Іоанна Предтечі в Толчківській слободі в Ярославлі.