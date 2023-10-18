Канада розпочала ратифікацію оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною

Міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Як зазначили у канадському уряді, оновлена угода включає нові окремі глави та положення про торгівлю послугами (в тому числі фінансовими), інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрову торгівлю, працю та навколишнє середовище та інше, передає Європейська правда.

"Модернізована угода про вільну торгівлю є важливою віхою у відносинах між Канадою та Україною, відкриваючи нові можливості для співпраці між нашими бізнесами та сприяючи економічному відновленню України, водночас забезпечуючи вигоди для канадців у себе вдома", – зазначила Інг.

Нагадаємо, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року. Оновлену Угоду про ЗВТ президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали у вересні 2023 року.