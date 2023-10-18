Російський суд визнав банкрутом дочірню компанію Google в Росії

Арбітражний суд Москви визнав банкрутом ТОВ "Гугл" – російський підрозділ американської корпорації Google.

Суд ухвалив рішення відкрити у компанії конкурсне провадження – останній етап банкрутства, який передбачає розпродаж майна та ліквідацію боржника, передає російський Інтерфакс.

Як повідомлялося, російська "дочка" американської IT-корпорації Google –ТОВ "Гугл" – подала позов про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви у червні 2022 року через арешт рахунків.

Наприкінці травня 2022 року російська Федеральна служба судових приставів стягнула з Google оборотний штраф на суму більш ніж 7,7 млрд руб. Він був призначений за позовом Роскомнагляду в грудні 2021 через відмову Google видаляти інформацію на вимогу російської влади.

Крім того, російський суд заарештував 500 млн руб. на рахунках ТОВ "Гугл" за позовом ВГТРК через відмову структур Google відновити доступ до каналів російського пропагандистського телевізійного холдингу на YouTube.

Після подачі заяви про банкрутство російські суди неодноразово виносили рішення про нові штрафи для корпорації Google на десятки мільярдів рублів через відмову виконувати вимоги російської влади щодо цензури в інтернеті.