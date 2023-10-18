Україна та Румунія підписали 7 двосторонніх документів про співпрацю, – Шмигаль

На спільному засіданні урядів України та Румунії підписано сім документів, серед яких – щодо розширення експортної спроможності України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час спільного з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чулаку брифінгу для преси в Києві, передає Укрінформ.

"Ми також підписали сьогодні сім важливих документів, які сприятимуть реалізації українсько-румунської співпраці в різних сферах", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, глави урядів підписали спільну заяву, в якій зафіксували рамкові результати зустрічі. Підписано міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Саме там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.

Також укладено Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва. Сторони планують комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення.

Крім того, підписано Міжурядовий імплементаційний протокол до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб, який дозволить підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією. А також – декларацію між українським МОЗ та Міністерством охорони здоров’я Румунії про наміри співпраці між закладами охорони здоров’я.

Укладено і Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії, Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між українським Мінстратегпромом та Міністерством економіки Румунії.

Премʼєр-міністр Румунії наголосив на важливості цього заходу.

"Спільне засідання наших урядів є історичним, тому що є конкретним шляхом впровадження стратегічного партнерства між нашими двома країнами, погодженого Президентами Румунії та України. Крім двостороннього та безпекового характеру, це стратегічне партнерство має і символічне значення, а саме те, що Румунія та Україна – дві ключові держави в цьому регіоні – поділяють спільне бачення щодо дотримання демократичних цінностей", – сказав він.