"Укроборонпром" завершив реогранізацію 28 оборонних підприємств

АТ "Українська оборонна промисловість" ("УОП", раніше – державний концерн "Укроборонпром") з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації – ще 7.

"Структура управління буде керуючою компанією – АТ "УОП", у підпорядкуванні якої – низка субхолдингів за напрямками. Зараз розглядається створення 6-8 за напрямами", – повідомив журналістам генеральний директор компанії Герман Сметанін, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Сметаніна, поки що юридично ще жодного галузевого АТ не існує, оскільки керівництво компанії дуже виважено підходить до процесу реформи, яка передбачає кардинальні зміни в системі управління підприємствами "УОП".

Наразі створено комітет із управління, який об'єднує низку однотипних підприємств, що являють собою умовну бізнес-одиницю.

На початку вересня 2023 року "УОП" затвердила Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки. У її рамках буде розблоковано процес кадрових призначень, розпочнуться консолідовані закупівлі товарів невоєнного призначення в системі електронних торгів Prozorro.