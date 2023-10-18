Кабмін доручив закупівлі для Держрезерву спеціальній закупівельній установі

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким державна установа "Професійні закупівлі" почне в обов’язковому порядку проводити тендери та закупівлі в інтересах Державного агентства резерву України за відкритими торгами або рамковими угодами товарів, перелік яких затверджено урядом.

Відповідне рішення було прийняте на урядовому засіданні 13 жовтня 2023 року, йдеться в повідомленні Міністерство економіки.

"Централізація закупівель приносить дуже гарні результати з точки зору економії коштів і часу замовників. ДУ "Професійні закупівлі" проводить обов'язкові централізовані закупівлі в інтересах центральних органів виконавчої влади за двома категоріями – закупівля палива та нафтопродуктів, а також закупівля електричної енергії. За результатами всіх централізованих закупівель по електроенергії торговельна надбавка була від'ємною та складала в середньому – 0,05 грн за 1 кВт. А закупівлі палива були в середньому нижче ніж на стелах АЗС тих самих постачальників на 3-5 грн. Економічний ефект досягається за рахунок агрегації більших обсягів постачання, адже закупівлі здійснюються одразу для декількох замовників", – розповіла заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Відтепер подібна практика проширюється й на закупівлі в інтересах Державного агентства резерву України, додала вона. Частина товарів, які будуть в переліку, затвердженому урядом, мають закуповуватись через тендери та за рамковими угодами через Державну установу "Професійні закупівлі".

Прийняте урядом розпорядження передбачає, що Державне агентство резерву України зможе проводити закупівлі самостійно в тому випадку, якщо проведені централізованою закупівельною організацією закупівлі не відбулися. У такому разі спочатку Державне агентство резерву має провести закупівлю через електронний каталог.

Якщо ж закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний Державному агентству резерву товар – закупівля здійснюється шляхом укладення прямого договору.