"Укрексімбанк" отримав 3,6 мільярда прибутку з початку року

За підсумками роботи у січні-вересні 2023 року державний "Укрексімбанк" отримав 3,6 млрд грн чистого прибутку.

Як повідомляє пресслужба банку, у тому числі у вересні прибуток фінустанови склав 522 млн грн.

Станом на 1 вересня кредитний портфель юридичних осіб у банку складав понад 74,2 млрд грн, водночас обсяг коштів клієнтів-юросіб був удвічі більшим – понад 141,8 млрд грн.

Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.

Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.