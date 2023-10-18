Пакистан відмовився від міжурядової угоди про імпорт нафти з Росією

Уряд Пакистану вирішив відкласти свої плани довгострокової угоди з імпорту нафти з Росією за угодою між урядами (G2G). Натомість це дозволило місцевим НПЗ укладати прямі комерційні угоди з російськими компаніями.

Як пише Pakistan Today, це рішення було прийнято після затримок у створенні компанії спеціального призначення (SPV), юридичної особи, для імпорту сирої нафти, який був частиною початкової угоди G2G між Пакистаном і Росією, передає enkorr.

Створення SPV мало на меті полегшити імпорт російської сирої нафти, яка потім перероблятиметься на місцевих нафтопереробних заводах. Однак після нещодавнього візиту пакистанської делегації в Москву було вирішено призупинити план SPV через передбачувані високі ризики, пов’язані з цим підходом.

Раніше Pakistan Refinery Limited (PRL) імпортувала судно з російською нафтою, процес, який тривав приблизно один місяць, щоб нафта досягла берегів Пакистану. Цей тривалий процес викликав занепокоєння щодо доцільності й ефективності імпорту російської нафти через SPV. Приватний НПЗ Byco також імпортував 100 тис. тонн нафти з Росії, що ще більше спонукало уряд переглянути свою угоду G2G з Росією.

Згідно з даними джерел, НПЗ Пакистану зараз ведуть прямі перемовини з російськими компаніями щодо імпорту сирої нафти винятково на комерційних умовах. Перед візитом пакистанської делегації в Росію 10 жовтня Пакистан намагався домовитися про довгострокову угоду на постачання нафти, дотримуючись обмеження ціни в $60 за барель.

Спочатку Пакистан просив Росію встановити ціну франко-борт (FOB) на рівні $60 за барель у довгостроковій перспективі, причому FOB представляє фактичну ціну, що стягується в порту. Однак нафтовий підрозділ відмовився від цієї пропозиції й вирішив, що місцеві НПЗ будуть імпортувати сиру нафту з Росії на комерційних умовах без участі уряду.

Примітно, що США продемонстрували свою готовність дозволити Пакистану імпортувати сиру нафту з Росії за ціною, попередньо оголошеною країнами "Великої сімки" (G7) і Європейським Союзом.

Як повідомлялося, сусідня країна і регіональний конкурент Пакистану – Індія – стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижками після того, як від неї відмовилися країни ЄС.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках.