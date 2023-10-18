Завтра вдень буде обмежено рух по мосту Метро в Києві. КАРТА
Завтра, 19 жовтня, з 11:00 до 20:00 на мосту Метро в Києві частково обмежать рух транспорту в напрямку з лівого берега на правий.
Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".
Зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль