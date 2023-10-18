БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Завтра вдень буде обмежено рух по мосту Метро в Києві. КАРТА

Завтра, 19 жовтня, з 11:00 до 20:00 на мосту Метро в Києві частково обмежать рух транспорту в напрямку з лівого берега на правий.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.

дороги (1598) Київ (4764) ремонт (1515)
