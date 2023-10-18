Мінекономіки спрогнозувало потребу у фахівцях до 2027 року. ІНФОГРАФІКА

Міністерство економіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки.

Відповідний проєкт розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає LIGA.net.

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тис.,

керівники підприємств, установ та організацій – 179 тис.,

водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тис.,

професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тис.,

технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тис.

Зазначається, що потреба в різноманітних фахівцях зростатиме щороку.

Згідно з прогнозом, потреба становитиме: 2024 рік – 482 тис. осіб, 2025 рік – 542 тис. осіб, 2026 рік – 607 тис. осіб, 2026 рік – 669 тис. осіб.