Нацкомісія знизила ставки інтерконекту за дзвінки абонентам інших операторів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), затвердила нові такси за послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого голосового зв’язку на основі моделі Long-Run Incremental Cost (LRIC).

Відповідне рішення затверджено постановою №391 від 18 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, постановою НКЕК передбачено, що розрахункові такси за послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого голосового зв’язку на 2024-2025 роки становитимуть:

для мобільного голосового зв’язку в 2024-2025 роках – 7,5 коп.;

для фіксованого голосового зв’язку в 2024 році – 6 коп., у 2025 році – 5,5 коп.

Наразі діє єдина оптова розрахункова такса за термінацію національного трафіка як для мобільного голосового зв’язку, так і для фіксованого голосового зв’язку, яка становить 8 коп.

"Свою підтримку розмірам такс, запропонованих НКЕК, висловили ПрАТ "Київстар" та ПрАТ "ВФ Україна", в той час як ПрАТ "лайфселл", АТ "Укртелеком" та ПрАТ "Датагруп" висловили свої пропозиції та зауваження до запропонованого рівня розрахункових такс", – зазначається у повідомленні.

У Нацкомісії зазначають, що впровадження диференційованих розрахункових такс за послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого голосового зв’язку (а не однієї такси для обох ринків) на основі моделі BU-LRIC дозволить врахувати практику ЄС, норми закону "Про електронні комунікації", а також послідовність політики НКЕК щодо зниження розрахункових такси за послуги термінації національного трафіку.

У Нацкомісії очікують, що зменшення розрахункових такс створить підґрунтя для перегляду постачальниками тарифів на міжмережеві виклики та сприятиме конкуренції.

"Ми тривалий час працювали і продовжуємо тримати послідовну позицію стосовно приведення такс за послуги термі нації до їх економічно обґрунтованого рівня. Такси термінації – це оптовий тариф для взаєморозрахунків між операторами. Розраховані розміри даних оптових тарифів дають абсолютно усі важелі для кожного оператора до формування своїх роздрібних тарифів та забезпечення свободи спілкування абонентам", – прокоментував очільник НКЕК Олександр Животовський.

Нагадаємо, такси термінації необхідні для того, щоб оператор зв'язку міг з'єднати абонента, який телефонує, з абонентом, який знаходиться в іншій мережі. Оптові тарифи на термінацію – це тарифи, які оператори стягують один з одного за термінацію голосових дзвінків у своїх мережах.

Модель LRIC "знизу-вгору" (Bottom Up - LRIC) – це довгострокова модель додаткових витрат, яка має на меті розрахувати вартість одиниці регульованих оптових послуг голосового дзвінка (наприклад, тарифи за завершення викликів у фіксованому та мобільному зв’язку) серед інших видів послуг.

Основною метою моделі LRIC є модел