Нацкомісія з цінних паперів додала 16 інвестпроктів до переліку сумнівних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.

"Звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – сказано в повідомленні Комісії.

Список доповнено наступними сумнівними проєктами:

TRADE.COM | CFD – https://cfd.trade.com/en

FXSTANDART – https://fxstandart.com/ru/main/

Cauvocapital – https://cauvocapital.com/ https://ru.cauvocapital.net/

ACCENT FOREX – https://accentforex.com/ru/

IB Platform – https://ibplatform.info/

Trade Union Trust – https://tradeuniontrust.com/ru

JFD Trade – https://jfd-trade.com/

TFX Pro – https://tfx-pro.com/

Capital ex Pro – https://www.capitalexpro.co/

KONA – https://kona.team/

Tradefora – https://tradefora.com/ru/

BTQ – https://btqink.com/

UBK Markets – https://ubkmarketsethlink.on.fleek.co/ https://ubkmarkets.info/ru

xDirect – https://xdirect.ua/

SM-kdly – https://smkdly.com/ru

TopTrades – https://top-trades.net/

Як нагадали в Нацкомісії, в разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Як повідомлялося, в серпні Нацкомісія включила до списку сумнівних ще 18 інвестпроєктів.