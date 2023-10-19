БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацкомісія з цінних паперів додала 16 інвестпроктів до переліку сумнівних

инвестиции

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.

"Звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – сказано в повідомленні Комісії.

Список доповнено наступними сумнівними проєктами:

  • TRADE.COM | CFD – https://cfd.trade.com/en
  • FXSTANDART – https://fxstandart.com/ru/main/
  • Cauvocapital – https://cauvocapital.com/ https://ru.cauvocapital.net/
  • ACCENT FOREX – https://accentforex.com/ru/
  • IB Platform – https://ibplatform.info/
  • Trade Union Trust – https://tradeuniontrust.com/ru
  • JFD Trade – https://jfd-trade.com/
  • TFX Pro – https://tfx-pro.com/
  • Capital ex Pro – https://www.capitalexpro.co/
  • KONA – https://kona.team/
  • Tradefora – https://tradefora.com/ru/
  • BTQ – https://btqink.com/
  • UBK Markets – https://ubkmarketsethlink.on.fleek.co/ https://ubkmarkets.info/ru
  • xDirect – https://xdirect.ua/
  • SM-kdly – https://smkdly.com/ru
  • TopTrades – https://top-trades.net/

Як нагадали в Нацкомісії, в разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Як повідомлялося, в серпні Нацкомісія включила до списку сумнівних ще 18 інвестпроєктів.

інвестиції (1600) НКЦПФР (281)
