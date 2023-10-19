Нацкомісія з цінних паперів додала 16 інвестпроктів до переліку сумнівних
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.
"Звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється", – сказано в повідомленні Комісії.
Список доповнено наступними сумнівними проєктами:
- TRADE.COM | CFD – https://cfd.trade.com/en
- FXSTANDART – https://fxstandart.com/ru/main/
- Cauvocapital – https://cauvocapital.com/ https://ru.cauvocapital.net/
- ACCENT FOREX – https://accentforex.com/ru/
- IB Platform – https://ibplatform.info/
- Trade Union Trust – https://tradeuniontrust.com/ru
- JFD Trade – https://jfd-trade.com/
- TFX Pro – https://tfx-pro.com/
- Capital ex Pro – https://www.capitalexpro.co/
- KONA – https://kona.team/
- Tradefora – https://tradefora.com/ru/
- BTQ – https://btqink.com/
- UBK Markets – https://ubkmarketsethlink.on.fleek.co/ https://ubkmarkets.info/ru
- xDirect – https://xdirect.ua/
- SM-kdly – https://smkdly.com/ru
- TopTrades – https://top-trades.net/
Як нагадали в Нацкомісії, в разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
Як повідомлялося, в серпні Нацкомісія включила до списку сумнівних ще 18 інвестпроєктів.
