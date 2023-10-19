Байден планує запросити у Конгресу $60 мільярдів для допомоги Україні, – ЗМІ
Президент США Джо Байден має намір надіслати до Конгресу запит про надання додаткової допомоги для України та Ізраїлю. Україна у межах пакету може отримати допомоги на $60 млрд.
Про це пише Reuters з посиланням на джерело.
Зазначається, що Білий дім планує у п’ятницю спрямувати запит про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, де для України проситиме $60 млрд, а для Ізраїлю – $10 млрд.
Раніше Reuters із посиланням на співрозмовників писав, що Байден розглядає запит на $100 млрд, який включав би військову допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню, а також посилення охорони кордону з Мексикою.
Але пізніше повідомлялося, що ця сума може бути неостаточною.
