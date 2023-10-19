Субсидії на опалювальний сезон продовжать автоматично, – Пенсійний фонд

Із 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років автоматично.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зазначається, що домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею.

Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно, додали в ПФУ.

Як пояснили у Фонді, для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за перший та другий квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги.

При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Водночас розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року, уточнили в ПФУ.