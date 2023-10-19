БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Маск може заблокувати Twitter для Європи через законодавство Євросоюзу

Власник соціальної мережі Х (колишній Twitter) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Insider з посиланням на неназвану особу, наближену до компанії, передає Європейська правда.

За інформацією видання, мільярдер обговорював можливість видалення застосунка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в ЄС.

Зазначають, що це було б схоже на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

У публікації йдеться, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав лист Ілону Маску, у якому наголосив на необхідності боротися з поширенням дезінформації на його платформі X після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

У вересні віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу колишній Twitter Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що соцмережа Х відіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку повномасштабної війни.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Топ коментарі
+14
Давай! Краще буде якщо всі перестануть ним користуватись.
показати весь коментар
19.10.2023 12:11 Відповісти
+11
Ничего он блокировать не станет, иначе ценность его помойки, которая используется для продвижения пропаганды и дезинформации, устремится к нулю.
показати весь коментар
19.10.2023 12:13 Відповісти
+10
Вообще пох. Сорок год мак не родив - голоду не було.
показати весь коментар
19.10.2023 12:17 Відповісти
опариш переживає
показати весь коментар
19.10.2023 12:10 Відповісти
ой біда! біда !

дісдав ілоня
показати весь коментар
19.10.2023 12:45 Відповісти
цукермахер із своїм фейсбуком потирає руки
показати весь коментар
19.10.2023 12:46 Відповісти
Дебіл.
показати весь коментар
19.10.2023 12:11 Відповісти
ще він усіх кацапів зробить віп-користувачами, яким решта повинна тричі вклонитися, перш. ніж авторизуватися.
показати весь коментар
19.10.2023 12:14 Відповісти
та й пішов би він нахер зі своїм х-уіттером!
показати весь коментар
19.10.2023 12:17 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2023 12:17 Відповісти
Коли вже його америк. спецслужби "присплять"?
показати весь коментар
19.10.2023 12:17 Відповісти
Da i ***** ninuzhion nam etat vash tviter .....🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.10.2023 12:20 Відповісти
О, ні.... як же жити без цього лайна?
показати весь коментар
19.10.2023 12:23 Відповісти
Маск придбав Twitter, щоб поширювати дезинформацію, а тут знов не дають йому використовувати рупор. Саме із-за блокування аккаунту експрезидента США в Твітері Трампа не зміг поширювати дезінформацію про вибори. Тому трампісти через підставну особу - Маска купили Твітер, щоб помститися. Путін тримає і Трампа і Маска за одне місце так як на обох схоже є компромат з відвертими відео з неповнолітніми дівчатами з Флоріди. Є навіть серіал на Netflix про це, але там прізвища не називають, тільки при Трампі загадково помер у в'язниці сутенер для олігархів, який мав дати свідчення проти нього.
показати весь коментар
19.10.2023 12:24 Відповісти
Нікого Ху..ло не може тримати такого рівня за яйця в штатах... Інакше інвестори компаній Маска давно б його злили, ну або прихворів б на рак або ще якусь х..ню.... А ще є відео злите в мережу коли Трамп хвалився як він виступив на політшоу і консультувався з 2 керівниками республіканскої партії, причому не тармпістами, про те як йому вести себе на наступному шоу.... тобто все він погоджував що говорив...

Вивчіть історію американського бізнесу... особливо афери з пенсіями і профсоюзами коли людей вбивали тільки за те що пробував підняти питання утворення незалежного профсоюзу...

Ви порівнюєте сошку Ху..ла з людьми які делегують своїх людей в ФРС і фактично керують друкарським станком.... Смішно весь бюджет раші менший чим дохід одного з них...

А розбещення малолітніх і смерть їх сутенера, то там не тільки Трамп світився.... Ще і інші політичні діячі та представники великого бізнесу...
показати весь коментар
19.10.2023 13:12 Відповісти
Деякі вірять,що Маску на твітер дали гроші москалі.
показати весь коментар
19.10.2023 13:53 Відповісти
правильніше буде сказати: деякі досі не вірять, що Маску на твітер дали гроші москалі
показати весь коментар
19.10.2023 15:36 Відповісти
Це все одно що вірити в пласку Землю.
показати весь коментар
19.10.2023 20:43 Відповісти
тим твітером тільки трамп та мацкалі користуються..
показати весь коментар
19.10.2023 12:24 Відповісти
Тю, ну й кому він гірше зробить? Менше користувачів - менше реклами - менше грошей..
показати весь коментар
19.10.2023 12:28 Відповісти
Якщо маск запропонує мені щомісячно 8 баксів, я ще подумаю, чи реєструватись.
До речі, саме 8 баксів на місяць коштує VIP аккаунт в твіттері.
показати весь коментар
19.10.2023 12:30 Відповісти
твиттер создавался как внутриамериканский проект. Его раскрутили журналисты, которые выискивали тему для своих расследований из сплетен. Потом чтобы сплетни не начали раздувать шумиху там зарегались политики. А теперь эта помойка напоминает мне биллборды перед выборами. Он именно как политический инструмент его и приобрел. Поэтому закрытие европы на нем не отразится никак. Разве что упадет внешний трафик и трафик от тех в США, кто завязан на европу в своей деятельности. Никогда не любил маска, он технопопулист. А популистов я в принципе не люблю.
показати весь коментар
19.10.2023 12:32 Відповісти
Та якось начхати. І на Маска, і на його тріппер... пардон, твіттер.
показати весь коментар
19.10.2023 12:33 Відповісти
Давай, Маск, пали! Зроби Х-мережу тільки між собою і Трампом!
показати весь коментар
19.10.2023 12:42 Відповісти
А ЕС не может "заблокировать"Маска?
показати весь коментар
19.10.2023 13:03 Відповісти
Тю. І хто більше від цього втратить? 😁
показати весь коментар
19.10.2023 13:20 Відповісти
Европейцам надо иметь что-то свое. Бесконечные придирки к американцам похожи на банальную зависть. В айти ЕС полный ноль.
показати весь коментар
19.10.2023 13:27 Відповісти
В цій мережі найкращі срачі.Ніяка інша мережа,то не те.
показати весь коментар
19.10.2023 13:51 Відповісти
заблокуй собі кисень, утирок прорашиський
показати весь коментар
19.10.2023 16:16 Відповісти
ага відмовиться,
воно удавиться за кілька доларів
показати весь коментар
19.10.2023 22:31 Відповісти

