Маск може заблокувати Twitter для Європи через законодавство Євросоюзу

Власник соціальної мережі Х (колишній Twitter) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Insider з посиланням на неназвану особу, наближену до компанії, передає Європейська правда.

За інформацією видання, мільярдер обговорював можливість видалення застосунка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в ЄС.

Зазначають, що це було б схоже на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

У публікації йдеться, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

Раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав лист Ілону Маску, у якому наголосив на необхідності боротися з поширенням дезінформації на його платформі X після нападу ХАМАС на Ізраїль, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо контенту в інтернеті.

У вересні віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова закликала технологічних гігантів, зокрема соцмережу колишній Twitter Ілона Маска, відповідальніше ставитись до боротьби з поширенням російської дезінформації.

Дослідження, опубліковане Європейською комісією на початку вересня, виявило, що соцмережа Х відіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості людей, ніж до початку повномасштабної війни.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.