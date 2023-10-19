Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю (оновлено)

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжує знижуватися після укріплення минулого тижня.

За даними Національного банку України (НБУ), довідкове значення курсу гривні за підсумками торгів станом на 12:00 у четвер, 19 жовтня, становило 36,615/$ порівняно з 36,5259 грн/$ напередодні.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п’ятницю, 20 жовтня, на рівні 36,6118 грн/$, порівняно із 36,5616 грн/$ у четвер.

Водночас НБУ знизив курс гривні до євро ще на 4 копійки – до 38,6511 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.