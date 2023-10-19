БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю (оновлено)

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжує знижуватися після укріплення минулого тижня.

За даними Національного банку України (НБУ), довідкове значення курсу гривні за підсумками торгів станом на 12:00 у четвер, 19 жовтня, становило 36,615/$ порівняно з 36,5259 грн/$ напередодні.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п’ятницю, 20 жовтня, на рівні 36,6118 грн/$, порівняно із 36,5616 грн/$ у четвер.

Водночас НБУ знизив курс гривні до євро ще на 4 копійки – до 38,6511 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.

Погралися пару днів у зміцнення гривні - ну і досить?
ждем курс как в 1996
ну если такими купюрами , то да
Ось так НБУ ПРОДУКУЄ ІНФЛЯЦІЮ в державі та ініціює та спонукає усіх до ПІДНЯТТЯ ЦІН НА УСІ ПРОДКУТИ ТА ТОВАРИ аж до ********** ПОКАЗНИКІВ...!!!
Тепер і ГРОМАДА УКРАЇНИ буде давитися курячими яйцями від 10-17грн. за ШТУКУ...!!!

З 1 січня 2024р. хочуть підняти мінімальну пенсію для непрацездатних осіб за віком (пенсіонерів) до 2361 грн. від 2093 грн. на теперішній час, усього на 268 грн., що потягне підняття цін на 100-300% так, як уміють БАРИГИ УКРАЇНИ і долар на 01.01.2024 року буде 41,50 коп.. що дорівнює= 13.6%....!!!
Ось так "ДЕРЖАВА НАЙ***БУЄ" СВОЇХ ГРОМАДЯН...!!!
Показуючи в одній руці доплату, а другою рукою ДУЛЮ...!!!
Ці недовчені довбой***би-шахраї з НБУ, КМ, Пенсійного фонду та уряду НЕ ЗНАЮТЬ, що таке ПІДВИЩЕННЯ при сталому курсі валюти в банку...!!!

Європейський СУД по зверненням громадян України по пенсійному забезпеченню непрацездатних осіб, давно вже виніс рішення, "Що виплата мінімальної пенсії для непрацездатних осіб має відповідати ПРОЖИТКОВОМУ МІНІМУМУ на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн. (з 01.01.2024р.)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ДРУГИЙ СЕНАТ
Справа № 3-98/2022(227/22) м.Київ 22 березня 2023 року № 3-р(II)/2023


у справі за конституційною скаргою Лазуренка Ігоря Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців четвертого, п'ятого частини другої статті 70 Закону України "Про виконавче провадження", абзаців третього, четвертого частини другої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
(щодо гарантованості пенсії, що є основним джерелом існування, не нижче прожиткового мінімуму)

Ось так ЄВРОСОЮЗ і скаже нашим поцам - до дупи...!!!
Наші поци, що додупи...???
ІДІТЬ ДО ДУПИ а не до ЄВРОСОЮЗУ з своїми ВИКОНАННЯМИ рішень СУДІВ...!!!
Ось так ті державні поци і потраплять до ЄВРОСОЮЗУ...!!!
Не треба скиглити
показати весь коментар
ДЯТЛИКУ жовторотий, ти зрозумів про що я написав...???!!!
ТЕЛЕПНЮ вони хочуть стати членами ЄВРОСОЮЗУ не виконуючи і не приймаючи ЗАКОНІВ ЄВРОСОЮЗУ і щоб їх з дзюравими шкарпетками прийняли до ЄВРОСПІЛЬНОТИ ...!!!

Читай вище публікацію...
А что там сейчас с квартирами в Киеве? Продавцы по прежнему на облаках живут или как?
показати весь коментар
Температура нормальна !
При підвищенні - необхідне лікування !

показати весь коментар
а если в процентах? там явно не +300 как с 2014 го. зато народ прибарахлился (отдельный) вместо вооружения и развития производства.
