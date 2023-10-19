Борги виробників тепла перед "Нафтогазом" сягнули 95 мільярдів

Борги підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК "Нафтогаз України" за газ становлять 95 млрд грн.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.

"Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові", – зауважив Чернишов.

За його словами, наразі механізм компенсації різниці перед "Нафтогазом" ще не затверджено, проте уряд працює над вирішенням цього питання.

"Питання боргів у сфері енергетики – вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону. На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому "Нафтогаз" наразі не наполягає на сплаті частини богів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах", – додав Чернишов.

Як повідомлялося, влітку віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков констатував, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ за газ на той час становила майже 100 мільярдів гривень.

За його словами, уряд пропонував виділити 36 мільярдів гривень із державного бюджету підприємствам теплової енергетики для виплати частини цього боргу. Однак це рішення наразі не ухвалене.