"Укрзалізниця" купила китайських рейок на 1,3 мільярда

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 9 жовтня уклала низку угод з ТОВ "Дорінвесткапітал" на постачання залізничних рейок з Китаю загальною вартістю 1,27 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанії "Дорінвесткапітал" замовили майже 22 тисяч тонн рейок R350HT rail 60E1 та R65 по 59 940 гривень за тонну ($1644 за поточним курсом НБУ). Виробником вказаний завод Pangang Group Panzhihua Steel & Vanadium (місто Панжихуа, провінція Сичуань, Китай).

Також у тендері взяли участь фірми China First Heavy Industries International Development Co (Китай), Metinvest International SA з групи Ріната Ахметова, Tauritus Ic Ve Diş Ticaret Makina Sanayi Limited Şirketi (Туреччина, директор Томас Андріулевічуз з Литви) і ТОВ "Арселорміттал Проджектс Україна" з групи Лакшмі Міттала. Всі конкуренти пропонували продукцію іншого китайського заводу Inner Mongolia Baotou steel union co ltd.

Турецька Tauritus Ic Ve Diş пропонувала рейки цього китайського заводу на 10% дешевше – по 54 122 - 54 853 грн за тонну. І спочатку залізничники визначили переможцем саме цю фірму.

Однак "Дорінвесткапітал" оскаржив це рішення у тендерній комісії Антимонопольного комітету, бо виявив певні розбіжності між вимогами самої залізниці до рейок і документами, які Tauritus подав на підтвердження якості та гарантійних термінів експлуатації рейок.

На виконання рішення АМКУ залізничники відхилили дешевшу пропозицію, але потім також відхилили і "Дорінвесткапітал" через претензії до наданих ними документів. Зокрема, учасник надав сертифікат про відповідність продукції за номером IN-SC-5801-20047, виданий 9 листопада 2023 року. Але тоді як ця дата ще не настала. Крім того, "Укрзалізниця" отримала лист від офіційного дистриб’ютора виробника, який стверджував, що "Дорінвесткапітал" не мав повноважень представляти виробника на цій закупівлі.

Однак АМКУ і в цьому випадку став на сторону "Дорінвесткапіталу" та зобов’язав залізничників повернути цю фірму на торги. Відповідно в результаті "Укрзалізниця" мусила визнати цю фірму переможцем і укласти з нею угоди на загальну суму 1,27 млрд грн.

Засновниками ТОВ "Дорінвесткапітал" (Київ, офіс у багатоквартирному будинку "Печерських веж" по пров. Лабораторний, 6) є киянин Юрій Больман і Ігор Левченко з Черкащини.

Больман також є директором фірми ТОВ "Скайлайн Трак", засновником якої нині вказаний Володимир Медведенко з Черкащини. Раніше її власником був Валерій Ванін. Його партнером у низці фірм є Олександр Забарний та Володимир Бударний з Черкащини.

У 2018 році "Дорінвесткапітал" виграв кілька підрядів ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області" на ремонт доріг на суму 31 млн грн. У 2020 році компанія фігурувала у кримінальному провадженні. Поліція підозрювала цю та низку інших фірм у тому, що вони отримали оплату за недовиконані роботи. Але після першої згадки у подальшому розвитку цієї справи не було.