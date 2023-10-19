У Мінфіні анонсували масштабне скорочення вакантних посад держслужбовців і суддів

Вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів будуть скорочені.

Про це директорка Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова розповіла під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади, передає ЕП.

"Це рішення уряду. Є доручення провести скорочення в державних органах виконавчої влади, але судовій владі теж буде необхідно переглянути штати. Якщо кілька років конкретні вакантні посади в судах не заповнюються, то вони й не потрібні", – сказала Рожкова.

Очільниця департаменту зауважила, що проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає фінансове забезпечення тільки для фактичної чисельності працівників державних установ.

"Фінансово буде забезпечена лише фактична чисельність працівників апаратів судів. Фінансувати потрібно фактично працюючих людей", – зазначила вона.

Читайте також: Кількість чиновників в Україні зменшилась за пів року майже на 3 тисячі

Вона додала, що протягом 2024 року можуть бути заповнені лише 10% поточних вакансій. Конкретних даних по вакансіях на держслужбі та в судах представниці Мінфіну не навела.

Нагадаємо, в українській судовій системі вакатними є понад дві тисячі посад суддів. У вересні Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурси на зайняття 1092 вакантних посад суддів у місцевих та апеляційних судах.