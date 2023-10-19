Росія зменшить експорт нафти із західних портів, – Reuters

Експорт нафти з Росії через її західні морські порти в листопаді може впасти приблизно на 300 тис. барелів на день (б/д) після великих постачань у вересні-жовтні, оскільки очікується, що російські нафтопереробні заводи збільшать обсяги після закінчення сезонного ремонту.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з попереднім планом, експорт сирої нафти Urals, Siberian Light і KEBCO з портів "Приморськ", "Усть-Луга" й "Новоросійськ" зменшиться приблизно на 300 тис. б/д з жовтня, до трохи вище за 2 млн б/д, передає enkorr.

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних джерел, первинні незадіяні нафтопереробні потужності Росії скоротяться на 63% у листопаді порівняно з жовтнем, до 1,64 млн тонн, залишаючи менше нафти на експорт.

Росія пообіцяла зберегти скорочення експорту нафти на 300 тис. б/д до кінця року. Зовсім недавно віце-прем'єр РФ Алєксандр Новак заявив, що скорочення включає як нафту, так і нафтопродукти.

Росія заборонила експорт нафтопродуктів наприкінці вересня, що призвело до зростання експорту нафти в жовтні.

Проте листопадовий план переробки НПЗ може бути скориговано, кажуть трейдери, залежно від тривалості заборони на експорт нафтопродуктів і внутрішніх цін на пальне.

"По суті, ми очікуємо падіння експорту Urals у листопаді, хоча заборони на нафтопродукти ніхто не очікував, тому складно прогнозувати експорт, враховуючи такі раптові рішення уряду", – сказало джерело на російському нафтовому ринку.

Очікуване падіння експорту в листопаді може підтримати ціни Urals в азійських портах, кажуть трейдери, але зазначають, що підвищення фрахтових ставок і проблеми з обмеженням цін і відповідністю вимогам банків продовжують обтяжувати диференціали.