Електронні рецепти на ліки дозволили отримувати без особистого звернення до лікаря

Міністерство охорони здоров’я дозволило виписувати перший електронний рецепт на ліки без обов’язкового відвідування лікаря.

У пресслужбі МОЗ пояснили, що раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі під час виписки першого електронного рецепта.

"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта", – зазначається у повідомленні.

Водночас виняток з цього послаблення залишається для пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію

При цьому в своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як повідомлялося, раніше у МОЗ продовжили строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, до 90 календарних днів замість 30 днів, як було раніше.