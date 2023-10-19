"єРобота": Підприємці отримали 4,4 мільярда грантів на розвиток бізнесу

За понад 15 місяців дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,4 млрд грн. Гранти на започаткування або розширення своєї справи отримали 8 тис. українців.

"Вже 8 тис. українців отримали фінансову підтримку від держави на старт або розширення свого бізнесу через грантові програми "єРобота". Загалом у розвиток підприємництва через гранти інвестовано з липня минулого року 4,4 млрд грн. Ці інвестиції вже працюють – створено нові компанії, діючі збільшили виробничі потужності та відкрили нові лінії. А ще це майже 30 тис. нових робочих місць на малих та середніх підприємствах. Окрім того, отримувачі грантів вже сплатили до бюджету понад 800 млн грн податків та зборів і таким чином повернули частину інвестованих державою коштів", – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом із початку запуску проекту "єРобота" в липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 7305 мікрогрантів на 1,7 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 417 грантів на 2,2 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 122 гранти на 490 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин - видано 83 гранти на 28 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.