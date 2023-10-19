Мінвідновлення шукає 10 громад для відбудови за підтримки Великої Британії

Мінвідновлення за підтримки уряду Великої Британії оголошує конкурс для відбору українських громад, аби підтримати їх у розробці планів відновлення в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України".

Як ідеться в повідомленні Мінвідновлення, за результатами конкурсу буде обрано 10 територіальних громад, які постраждали внаслідок російської агресії. Громадам допоможуть підготувати плани відновлення та розвитку та відповідну проєктно-кошторисну документацію.

"Усі громади, які заповнять анкети щодо співпраці з проєктом, зможуть взяти участь у навчальних заходах. Посадові особи органів місцевого самоврядування дізнаються, як залучати фінансування від міжнародних партнерів, налагодити міжмуніципальне співробітництво, працювати з цифровими інструментами, зокрема з системою DREAM", – сказано в повідомленні.

Зацікавлені громади можуть заповнити анкету за посиланням до 23 жовтня 2023 року, 18:00.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку розробило уніфіковані рекомендації для регіональних Служб відновлення, які мають спростити участь комерційних будівельних компаній у державних тендерах.