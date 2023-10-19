Telegram уклав партнерську угоду з компанією російського мільярдера Євтушенкова

Месенджер Telegram уклав партнерську угоду з російським мобільним оператором МТС, яка дозволить йому таргетувати рекламу в месенджері за номером телефону, який вказав користувач для реєстрації.

Партнерство організоване через технічну інтеграцію інфраструктури за допомогою одного із партнерів Telegram, якого не розкривають, пише російська редакція Forbes.

Відповідно до угоди, МТС також може використовувати логотип та неймінг Telegram з метою реклами сервісу "МТС Маркетолог".

МТС оцінює російський ринок реклами в Telegram не менш ніж у 15 млрд рублів. За даними російського сервісу Mediasope, Telegram у липні цього року обійшов "ВКонтактє" за середньодобовою кількістю користувачів – 54,3 млн осіб порівняно із 52,6 млн.

У МТС розраховують, що в 2024 Telegram забезпечить перетікання бюджетів російських рекламодавців в Telegram і збільшить виручку рекламного бізнесу МТС Ads на 7-10 млрд рублів в горизонті року. У самому Telegram угоду не коментують.

Таргетування в Telegram за конкретними номерами телефонів – нове рішення. Раніше її можна було налаштовувати лише за місцезнаходженням користувача, його інтересами і тому, на які канали він підписаний.

Telegram заснований колишнім власником російської соцмережі "ВКонтактє" Павлом Дуровим. У 2021 році Дуров запевняв, що дані користувачів не будуть використовуватися для таргетингу реклами.

Власником контрольного пакету акцій російського оператора МТС є група АФК "Система" мільярдера Владіміра Євтушенкова, щодо якого запроваджені санкції Великої Британії, України та Австралії. Компанії Євтушенкова також виробляють системи управління та зв'язку, а також безпілотники для окупаційних військ Росії.

Читайте також: Telegram надав рекламодавцям доступ до даних про місцеперебування українців і росіян

Нагадаємо, у березні 2021 року створений з ініціативи Владіміра Путіна та Дмитра Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ)інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.

Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ. Він навів як приклад заклики до насильства, що містилися в одному з таких каналів, заявивши, що подібне використання Telegram прямо суперечить правилам. Серед причин закриття каналів він вказав на необхідність випустити екстрене оновлення месенджера для iOS, яке нібито не дозволяла зробити компанія Apple.

У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".