Міндовкілля анонсувало запровадження податку на захоронення сміття

В Україні щороку утворюється більше 10 млн тонн відходів, із яких лише незначний відсоток сортується і йде на переробку. Тому необхідно запровадити екологічний податок на захоронення відходів.

Такі дані в інтерв'ю Українському Радіо навела заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Киреєва.

За її словами, для вирішення проблеми сміття і було ухвалено рамковий закон "Про управління відходами". Він, серед іншого, дає змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.

"Зараз наша задача – щоб захоронення стало невигідним. А переробка, навпаки, приносила заробіток та інвестиції. Для цього фінансові інструменти. І один із них – екологічний податок на захоронення відходів", – пояснила Киреєва.

Наступний крок, за її словами, – посилення відповідальності виробників: кожен із них повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції і переробити, а якщо цього не зробить, то сплачуватиме великі штрафи.

Киреєва зазначила, що в першу чергу змінюється дозвільна система для суб'єктів, які управляють відходами.

"Щоб зменшити корупційні ризики і навантаження на бізнес, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів розробило інформаційну систему поводження з відходами. На нашому сайті "ЕкоСистема" всі ці процеси будуть в електронному вигляді автоматизовані. Плюс буде чітко визначений облік цих відходів, щоб ми могли відстежувати їх повний цикл життя – від утворення і до переробки чи захоронення", – розповіла Киреєва.

"Наступна наша задача – це впроваджувати саме сортування, роздільний збір відходів. І для цього ми включаємо декілька інструментів. Перший інструмент – це саме екологічний податок на захоронення відходів. Зараз Міністерство захисту довкілля напрацьовує підходити до цього разом з Міністерством фінансів і Податковою. І в найближчий час ми будемо обговорювати вже публічно проєкт змін до закону. Другий наш інструмент – це "забруднювач платить". [...] І є вже зареєстрований законопроєкт у Верховній Раді про відходи тари та відходи від упаковки", – також розказала вона.

Киреєва зазначила, що сортування буде починатися з кількох видів відходів.

"Потім перейдемо на батарейки, електронне обладнання, шини, мастила і, навіть, утилізацію автотранспортних засобів", – сказала вона.

Таким чином, продовжила заступниця міністра, зараз поступово напрацьовується нормативно-правова база для впровадження таких інструментів. Додатково вибудовуються нові вимоги до сміттєзвалищ і полігонів.

Киреєва також повідомила, що вже є перші інвестиційні проєкти з будівництва переробних підприємств.