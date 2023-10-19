В уряді Росії порадили російським туристам відпочивати у КНДР

Міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заявив, що рекомендував би російським туристам відпочивати у КНДР.

Про це Лавров заявив під час візиту до КНДР, де він зустрічався з місцевим диктатором Кін Чен Ином, повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Став би", – відповів Лавров на запитання місцевого "журналіста", чи рекомендував би він КНДР як місце відпочинку для російських туристів.

Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін зустрчався з диктатором КНДР Кім Чен Ином під час його візиту до РФ. У Кремлі запевняють, що Росія та Північна Корея не підписували жодних угод під час візиту. Однак західні ЗМІ стверджували, що Путін міг просити корейського диктатора про постачання зброї для війни проти України.

Минулого тижня у Білому Домі підтвердили, що Росія отримала від КНДР понад тисячу контейнерів з озброєнням і боєприпасами.