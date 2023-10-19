"Укрзалізниця" попередила про тимчасове припинення прямих рейсів до Відня

Через ремонтні роботи на угорські залізниці безпересадкові вагони з Києва та Чопа до Відня протягом кількох тижнів курсуватимуть лише до Будапешта.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У звʼязку з незапланованими завчасно колійними роботами в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем, маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ - Відень - Київ та №430 Відень - Чоп - Відень буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" уточнили, що ці зміни будуть чинні з 27 жовтня до 18 листопада відправленням з Відня та з 26 жовтня до 17 листопада відправленням з Києва.

Для пасажирів, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала маршрут з пересадкою у Будапешті, де треба буде дістатися іншої залізничної станції на метро або автобусом.