Видатки на оборону з початку року перевищили 1,25 трильйона, – Мінфін

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за дев’ять місяців 2023 року становили 1,255 трлн грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

Зокрема, у вересні бюджетні видатки на оборону становили 141,9 млрд грн. Зазначається, що кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як нагадали у Мінфіні, видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

безпека (116) бюджет (1877) держбюджет (1652) Мінфін (2983) оборона (538)
Коментувати
це відповідь на брущатку яку досі стелять???
20.10.2023 10:32 Відповісти
Ми могли б збільшити видатки на ЗСУ в два-три рази, але тоді, наприклад, не змогли б будувати дороги. Для мене це проблема" Зєлупа. 18.02.22
20.10.2023 10:32 Відповісти
і все мимо кишені
20.10.2023 10:33 Відповісти
Так менше яець потрібно купувати!!!!!
20.10.2023 10:35 Відповісти
40 млрд. виділено на власне виробництво дронів/БПЛА.
Де дрони, Шмиль & Со? У Розенблата?
20.10.2023 10:39 Відповісти
А скільки вкрадено?
20.10.2023 12:03 Відповісти

