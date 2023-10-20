Видатки на оборону з початку року перевищили 1,25 трильйона, – Мінфін
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за дев’ять місяців 2023 року становили 1,255 трлн грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.
Зокрема, у вересні бюджетні видатки на оборону становили 141,9 млрд грн. Зазначається, що кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Як нагадали у Мінфіні, видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
