Норвегія виплачуватиме українцям по 1500 євро за повернення додому
Громадяни України, які мають статус колективного захисту або посвідку на проживання у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому у розмірі 17,5 тис. норвезьких крон (1500 євро).
Про це повідомляє норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).
Так, норвезька влада пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися в Україну та осісти вдома – 17 500 крон на норвезький банківський рахунок. Щоб отримати гроші, потрібно підтвердити повернення додому (документи, квитки) та описати маршрут.
Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. Алгоритм дій такий:
- заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою;
- додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут і пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/потяг/літак) до кінцевого пункту призначення;
- форму самодекларації, якщо людина повертатиметься своїм автомобілем.
Також потрібно оформити сповіщення про переїзд з Норвегії. Тут можна вибрати одну з альтернатив:
- копія повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;
- або підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).
- або надати цифрову квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).
Усі документи слід позначити своїм номером DUF. Форму заявки та всю необхідну документацію слід надіслати на адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.
Якщо людина вирішить повернутися потім до Норвегії, фіндопомогу треба буде повернути повністю чи частково. Наприклад, якщо мине менше 12 місяців, треба буде повернути 15 тис. норвезьких крон, якщо 18-24 місяців – 5 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо наголосували - тепер вигрібайте.
І навіть при цьому більшість наших з ЄС зараз на фронті , або жертвують гроші на ЗСУ
А більшість зі слуг - колаборатни , та не жертвують жодної копійки на ЗСУ
Як там шашлики ? Кажуть вибухові
Вони працювати не звикли - лише паразитувати на тілі суспільства
До речі, на більшу зарплату за мінімалку у Норвегії треба знати норвезьку або англійську.
Минимальная зарплата в Норвегии в 2023 году (крон/евро в час)Строительство
Квалифицированные работники - 230 kr (20 €)
Неквалифицированные работники без опыта - 207,40 kr (18 €)
Неквалифицированные работники с опытом более 1 года - 216 kr (19 €)
Работники моложе 18 лет - 139 kr (12 €)
Морская строительная индустрия
Квалифицированные работники - 197,01 kr (17,5 €)
Малоквалифицированные работники без опыта - 188,04 kr (16,7 €)
Неквалифицированные работники с опытом более 1 года - 179,17 kr (15,9 €)
Сельское хозяйство и садоводствоВременные работники
Моложе 18 лет - 114,40 kr (10,1 €)
Старше 18 лет для работы до 3 месяцев - 134,40 kr (11,9 €)
Старше 18 лет для работы от 3 до 6 месяцев - 139,90 kr (12,4 €)
Постоянные работники
Неквалифицированные работники - 154,30 kr (13,7 €)
Работники моложе 18 лет - 123,90 kr (11 €)
Доплата для квалифицированных работников - 14 kr (1,2 €)
Квалифицированные работники - 213,78 kr (18,9 €)
Рабочие на производстве - 199,78 kr (17,7 €)
Работники моложе 18 лет - 80% от минимальной ставки.
Электрики (помимо нефтяной отрасли)
Квалифицированные работники - 234,14 kr (20,7 €)
Другие работники - 205,46 kr (18,2 €)
Автомобильные грузоперевозки (свыше 3,5 тонн) - 196,50 kr (17,4 €)
Пассажирские перевозки - 194,12 kr (17,2 €)
Работники клининговых компаний (уборщики) - 204,54 kr (18,1 €)
Сфера обслуживания - 179,94 kr (15,9 €)
Надо не выплачивать деньги, а на эти средства организовать проверку ВСЕХ мушчин призывного возраста из Украины на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины. И всех липовых депортировать в Украину. А на границе представители ВСУ их встретят радушно и с проведением мобилизации там же, на пропускном пункте.
Шедевр, особенно вот это... согласно законодательства Украины.. в Норвегии. Браво
на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины.
чтобы проще понять тебе было это проблема Украины ,не Норвегии
Да, к слову, а сколько Норвегия сопротивлялась Вермахту? Можно в часах.
Ви слухали ? - Ні
А що казали ? - Як не подобається - їдь
А тепер , як дупа настала - відповідати всі разом
І ок, якби ми хоча б бачили , що Ze-шапіто , взялося за розум і почало з чистого листа, але ж -ні
Марадерство , гноблення опозиції , цензура та вимкнення прямого та 5ого каналів, колаборація з ворогом
А потім питаєте - чого ми усі не йдемо вам допомагати (хоча багато з порохоботів і так на фронті )
Що ж до мене, я для себе вирішив. Піду і піду добровольцем. Сам приїду у ТЦК
Наступного ж дня як побачу "кнурів з 95кварталу у окопах на 0"
А то наголосують одні , а відповідають за їх помилку - усі разом
І взагалі,це якийсь вкид.Там допомога більше 1500 €