Норвегія виплачуватиме українцям по 1500 євро за повернення додому

норвегія

Громадяни України, які мають статус колективного захисту або посвідку на проживання у Норвегії, можуть отримати допомогу на повернення додому у розмірі 17,5 тис. норвезьких крон (1500 євро).

Про це повідомляє норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).

Так, норвезька влада пропонує підтримку, щоб людина із захистом могла повернутися в Україну та осісти вдома – 17 500 крон на норвезький банківський рахунок. Щоб отримати гроші, потрібно підтвердити повернення додому (документи, квитки) та описати маршрут.

Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів. Алгоритм дій такий:

  • заповнити заяву на фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину англійською мовою;
  • додати документи: опис того, як людина їхатиме додому (транспорт, маршрут і пункт призначення) на окремому аркуші; копії квитків (автобус/потяг/літак) до кінцевого пункту призначення;
  • форму самодекларації, якщо людина повертатиметься своїм автомобілем.

Також потрібно оформити сповіщення про переїзд з Норвегії. Тут можна вибрати одну з альтернатив:

  • копія повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Національного реєстру населення (Folkeregisteret)/податкової служби;
  • або підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).
  • або надати цифрову квитанція від Норвезької податкової адміністрації (Skatteetaten) про те, що було подано повідомлення про переїзд (виїзд з Норвегії).

Усі документи слід позначити своїм номером DUF. Форму заявки та всю необхідну документацію слід надіслати на адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Якщо людина вирішить повернутися потім до Норвегії, фіндопомогу треба буде повернути повністю чи частково. Наприклад, якщо мине менше 12 місяців, треба буде повернути 15 тис. норвезьких крон, якщо 18-24 місяців – 5 тис.

біженці (738) мігранти (446) Норвегія (266) допомога (1596)
Топ коментарі
+20
Совкодрочерскоє стадо(любітелі халяви)не потрібно ні де.І це тікі початок.
показати весь коментар
20.10.2023 13:07 Відповісти
+19
Прикольний фільтр, бо людину, що знайшла себе і корисна для Норвегії, на таку подачку не купиш
показати весь коментар
20.10.2023 13:10 Відповісти
+15
Я б повертав виключно тих , хто голосував за хлопця , що "бачив мир в очах х@йла"

Бо наголосували - тепер вигрібайте.
показати весь коментар
20.10.2023 13:11 Відповісти
Совкодрочерскоє стадо(любітелі халяви)не потрібно ні де.І це тікі початок.
показати весь коментар
20.10.2023 13:07 Відповісти
Я б повертав виключно тих , хто голосував за хлопця , що "бачив мир в очах х@йла"

Бо наголосували - тепер вигрібайте.
показати весь коментар
20.10.2023 13:11 Відповісти
Я теж хотів в би щоб ці йолопи насолодитися своїм вибором у повній мірі
показати весь коментар
20.10.2023 13:15 Відповісти
Порохоботи лишились в своїй країні
показати весь коментар
20.10.2023 13:31 Відповісти
Дебіл
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
Порохоботи вам казали , що так буде з 2019 - тепер які притензії.

І навіть при цьому більшість наших з ЄС зараз на фронті , або жертвують гроші на ЗСУ

А більшість зі слуг - колаборатни , та не жертвують жодної копійки на ЗСУ
показати весь коментар
20.10.2023 13:45 Відповісти
тебе б, ухилянта, повернути першим
показати весь коментар
20.10.2023 13:21 Відповісти
Поверталка не виросла , Ze-скоте

Як там шашлики ? Кажуть вибухові
показати весь коментар
20.10.2023 13:40 Відповісти
Саме через вас довбані ЗЕ барани я і моя родина лишилась без будинків, бизнесу і грошей... Так що йди у глубоку шоколаду дірку...
показати весь коментар
20.10.2023 21:56 Відповісти
Швейцарія також пропонує щось подібне
показати весь коментар
20.10.2023 14:06 Відповісти
4000 eur
показати весь коментар
20.10.2023 16:25 Відповісти
Виплатіть мені 5000, бо як приїду до вас!..
показати весь коментар
20.10.2023 13:10 Відповісти
Прикольний фільтр, бо людину, що знайшла себе і корисна для Норвегії, на таку подачку не купиш
показати весь коментар
20.10.2023 13:10 Відповісти
Занад-то багато тих кому , яка різниця

Вони працювати не звикли - лише паразитувати на тілі суспільства
показати весь коментар
20.10.2023 13:12 Відповісти
Не лиш вони хочуть вже здихатися людей з українськими паспортами.
показати весь коментар
20.10.2023 13:11 Відповісти
"Додому" - це в Україну, а не туди, де краще годують.
показати весь коментар
20.10.2023 13:39 Відповісти
не суцільне бидло, але 85% - бидло в тій чи іншій мірі. і державу ми збудувати не здатні: доведено 400-річною історією. єдиною чеснотою українців є здатність ефективно ******* ворога на полі бою, такі ми уродилися
показати весь коментар
20.10.2023 13:33 Відповісти
Сенс війни коли народ це бидло? Котрий в результаті побудує недодержаву?
показати весь коментар
20.10.2023 13:48 Відповісти
одним словом я так зрозумів,українці це недолюди,аборигени, єдиною чеснотою котрих є грубо говорячи товкти довбнею ворогів по голові, українську державу створив членін, а в 1991 році нам просто повезло
показати весь коментар
20.10.2023 13:57 Відповісти
Люди завжди судять по собі. Тому хто ліпить ярлики на інших сам чи сама такі. Просто не хочуть собі в цьому зізнатися.
показати весь коментар
20.10.2023 13:52 Відповісти
Плюс ще у цих людей величезний комплекс меншевартості
показати весь коментар
20.10.2023 13:58 Відповісти
Спочатку поцікавилися б норвежці за скільки ці укаїнці заробляють там ці 1500 євро - за день чи за кілька годин. Та навіть якщо і за тиждень якась там поломийка- палкой її тоді не вигонеш.
показати весь коментар
20.10.2023 13:25 Відповісти
Мінімалка в норвегії 28 кілокрон (2400 €).
показати весь коментар
20.10.2023 13:29 Відповісти
немае в Норвегії "мінімалки"
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
З норвезькими цінами, твоєї мінімалки вистачить хіба що аби не здохнути з голоду. Якось бічив квадратні очі американця коли той розказував про свою тижневу поїздку по Норвегії і місцевих цін.

До речі, на більшу зарплату за мінімалку у Норвегії треба знати норвезьку або англійську.
показати весь коментар
20.10.2023 17:36 Відповісти
В настоящее время в Норвегии не существует закона о минимальной заработной плате.

Минимальная зарплата в Норвегии в 2023 году (крон/евро в час)Строительство

Квалифицированные работники - 230 kr (20 €)

Неквалифицированные работники без опыта - 207,40 kr (18 €)

Неквалифицированные работники с опытом более 1 года - 216 kr (19 €)

Работники моложе 18 лет - 139 kr (12 €)

Морская строительная индустрия

Квалифицированные работники - 197,01 kr (17,5 €)

Малоквалифицированные работники без опыта - 188,04 kr (16,7 €)

Неквалифицированные работники с опытом более 1 года - 179,17 kr (15,9 €)

Сельское хозяйство и садоводствоВременные работники

Моложе 18 лет - 114,40 kr (10,1 €)

Старше 18 лет для работы до 3 месяцев - 134,40 kr (11,9 €)

Старше 18 лет для работы от 3 до 6 месяцев - 139,90 kr (12,4 €)

Постоянные работники

Неквалифицированные работники - 154,30 kr (13,7 €)

Работники моложе 18 лет - 123,90 kr (11 €)

Доплата для квалифицированных работников - 14 kr (1,2 €)
показати весь коментар
20.10.2023 18:31 Відповісти
Рыбная промышленность

Квалифицированные работники - 213,78 kr (18,9 €)

Рабочие на производстве - 199,78 kr (17,7 €)

Работники моложе 18 лет - 80% от минимальной ставки.
Электрики (помимо нефтяной отрасли)

Квалифицированные работники - 234,14 kr (20,7 €)

Другие работники - 205,46 kr (18,2 €)

Автомобильные грузоперевозки (свыше 3,5 тонн) - 196,50 kr (17,4 €)

Пассажирские перевозки - 194,12 kr (17,2 €)

Работники клининговых компаний (уборщики) - 204,54 kr (18,1 €)

Сфера обслуживания - 179,94 kr (15,9 €)
показати весь коментар
20.10.2023 18:34 Відповісти
Не правильным путём идёт Норвегия, при всём моём уважении к этой стране.
Надо не выплачивать деньги, а на эти средства организовать проверку ВСЕХ мушчин призывного возраста из Украины на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины. И всех липовых депортировать в Украину. А на границе представители ВСУ их встретят радушно и с проведением мобилизации там же, на пропускном пункте.
показати весь коментар
20.10.2023 13:30 Відповісти
а ти сам - муШчіна? чи просто базікало тупоголове?
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
Первое слово ЛЮБОГО предложения надо начинать с буквы заглавной, грамотей.
показати весь коментар
20.10.2023 13:37 Відповісти
К слову, ты в какой стране ЕС свою жопу спрятал, "муЖчина"?
показати весь коментар
20.10.2023 15:50 Відповісти
....Надо не выплачивать деньги, а на эти средства организовать проверку ВСЕХ мушчин призывного возраста из Украины на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины. И всех липовых депортировать в Украину....

Шедевр, особенно вот это... согласно законодательства Украины.. в Норвегии. Браво
показати весь коментар
20.10.2023 16:11 Відповісти
Не вы дёргивайте пару слов из контекста.

на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины.
показати весь коментар
20.10.2023 17:46 Відповісти
на предмет законности их нахождения за границей согласно законодательства Украины.

чтобы проще понять тебе было это проблема Украины ,не Норвегии
показати весь коментар
20.10.2023 18:09 Відповісти
и призывать Норвегию, чтобы оно выполняло законодательство Украины, но это по меньшей мере.....
показати весь коментар
20.10.2023 18:13 Відповісти
Да бога ради, некуда и не на кого больше тратить бабло? Ваше бабло - ваши дела.
Да, к слову, а сколько Норвегия сопротивлялась Вермахту? Можно в часах.
показати весь коментар
20.10.2023 18:46 Відповісти
безразлично
показати весь коментар
20.10.2023 18:48 Відповісти
Жлоби, за 1,5к баксів ніхто не повернеться з багатою та ситої європейської країни в закошмарену війною і корупцією територію. Крім того , щоб потрапити в далеку Норвегію явно потрібно було потратити багато сил та наполегливості і повернення "взад" не планувалося.
показати весь коментар
20.10.2023 13:42 Відповісти
По закінченню війни, тих хто залишився тупо депортують.
показати весь коментар
20.10.2023 17:32 Відповісти
Світ великий. Переїдуть ще далі.
показати весь коментар
20.10.2023 18:22 Відповісти
Вам у 2019 казали , що так буде ? - казали

Ви слухали ? - Ні

А що казали ? - Як не подобається - їдь

А тепер , як дупа настала - відповідати всі разом

І ок, якби ми хоча б бачили , що Ze-шапіто , взялося за розум і почало з чистого листа, але ж -ні

Марадерство , гноблення опозиції , цензура та вимкнення прямого та 5ого каналів, колаборація з ворогом

А потім питаєте - чого ми усі не йдемо вам допомагати (хоча багато з порохоботів і так на фронті )

Що ж до мене, я для себе вирішив. Піду і піду добровольцем. Сам приїду у ТЦК

Наступного ж дня як побачу "кнурів з 95кварталу у окопах на 0"

А то наголосують одні , а відповідають за їх помилку - усі разом
показати весь коментар
20.10.2023 14:07 Відповісти
Це звичайна практика в таких країнах і була ще задовго до цієї війни і використовувалася і до інших націй.
показати весь коментар
20.10.2023 13:54 Відповісти
Напевне,звільняють місця для«палестинських біженців».
І взагалі,це якийсь вкид.Там допомога більше 1500 €
показати весь коментар
20.10.2023 13:58 Відповісти
додому це з норвегії до Швеції чи німців
показати весь коментар
20.10.2023 14:06 Відповісти
Шара існує!
показати весь коментар
20.10.2023 14:24 Відповісти
Гарна ідея від норманів.
показати весь коментар
20.10.2023 14:47 Відповісти
Так Швейцарія про теж була перша.
показати весь коментар
20.10.2023 15:14 Відповісти
наверное арабы, сирийцы и прочие африкацы уже покинули норвегию со своей полтарушкой.
показати весь коментар
20.10.2023 15:24 Відповісти
нема там дурнів...
показати весь коментар
20.10.2023 15:27 Відповісти
а где есть?
показати весь коментар
20.10.2023 15:30 Відповісти
Ахаха, де там ті довпойопи, які рвали горлянку, що успішним країнам Західної Європи потрібні "роботящі" українці?!
показати весь коментар
20.10.2023 17:31 Відповісти
Пфф уехать с Украины стоит в 5-6 раз дороже, поднимайте ставки.
показати весь коментар
20.10.2023 18:00 Відповісти
Уйдуть в гори, але Норвегію не покинуть. Така халява випадає не часто.
показати весь коментар
20.10.2023 18:17 Відповісти
Це називається - нате, тільки п-те звідси н-й (пардон - додому, звісно ж додому...)
показати весь коментар
20.10.2023 18:30 Відповісти

