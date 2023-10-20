Російські банки почали відхиляти 80% заявок на кредити готівкою

Якщо у серпні російські банки відхилили лише близько половини заявок на отримання кредитів готівкою, то у вересні цей показник зріс до 64%, а на початку жовтня перевищив 80%.

У першій половині жовтня рівень схвалення кредитів готівкою (approval rate, AR) у РФ впав до 19%, передає РБК із посиланням на підрахунки фінансового маркетплейсу "Сравни.ру".

Цю тенденцію підтвердили у російському Національному бюро кредитних історій та деяких великих банках. Вона може бути викликана посиленням вимог центробанку Росії до споживчого кредитування.

Як повідомлялося, обсяг виданих російськими банками споживчих кредитів до вересня зростав рекордними темпами попри зростання ставок на тлі падіння рубля до 100 за долар та підвищення ключової ставки.

Через зростання боргів за кредитами дедалі більше росіян неспроможні за ними платити. За даними Федеральної служби судових приставів, майже 13 млн боржників перебувають на примусовому стягненні. Загалом пристави стягують борги фізичних осіб у сумі 2 трлн руб. При цьому, 93% боржників в економіці – це громадяни, як правило, працездатного віку (30-45 років), але не мають ні роботи, ні офіційного джерела доходу, ні житла, окрім єдиного.

При цьому російський центробанк намагається стримати "бум" споживчого кредитування. З 1 січня цього року для банків почали діяти обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися. А з 1 вересня зросли вимоги до резервів банів за незабезпеченими кредитами.