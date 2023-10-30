Мінцифри готує пілотний проєкт "смартмобілізації"

В Україні готуються до запуску проєкта так званої "смартмобілізація". Це дасть змогу громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони хочуть мобілізуватися.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, пілот проєкту планується до запуску "через місяць-два". Спочатку він буде розрахований на операторів дронів.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", – пояснив міністр.

Урядовець уточнив, що якщо громадянин залишить заявку, пройде рекрутерів, тести та навчання, то потрапить у роту ударних дронів і на "ту посаду, на яку сам себе мобілізував".

"Це дуже важливо для комунікації між державою та українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил", – наголосив Федоров.

Після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав міністр.

За його словами, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну "смартмобілізацію".

"Дуже важливо, що повинно змінитися все, і ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військкомат. Ти проходиш онлайн-тест, приходиш у нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити.

Ппісля цього, якщо ти підходиш по характеристиках, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", – зазначив Федоров.