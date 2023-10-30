В Україні залишаються знеструмленими споживачі у дев’яти областях

Станом на 30 жовтня через негоду, обстріли та технологічні порушення без світла залишаються споживачі у дев’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 100 населених пунктів у шести областях – Донецькій, Житомирській, Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській. Більшість із них – на Київщині, де знеструмлено 52 населених пункти.

Водночас через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 16 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

При цьому внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. Крім того, вчора застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 892,6 МВт.

Також у короткотерміновий ремонт на добу вийшов гідроагрегат на одній з ГАЕС. Як запевняють енергетики, це не вплине на генерацію електроенергії.