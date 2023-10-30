ЄБРР інвестував у економіку України 3 мільярди євро

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в українські підприємства понад 3 млрд євро.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне у Києві під час закритого воркшопу із розвитку корпоративного управління в Україні, передає Укрінформ.

"Із початку російського вторгнення наші інвестиції в Україну досягли 3 мільярди євро", – зазначив він.

Водночас Патроне зауважив, що в подальшому очікується перевищення даного цільового показника.

Він також додав, що здатність України залучати інвестиції для відновлення та просування до вступу до ЄС залежить від створення "привабливого інвестиційного середовища та рівних умов для всіх гравців".

"ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в українські державні підприємства і працює практично з кожним великим державним підприємством", – резюмував керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу.

Раніше Патроне наголошував, що держпідприємства будуть ключовими одержувачами фінансування на відновлення, тому важливо завершити реформу корпоративного управління, а саме Верховна Рада має ухвалити відповідний закон.