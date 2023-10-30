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Новини
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Наслідки підриву Каховської ГЕС: Комбінат Коломойського на Дніпропетровщині припинив роботу

гзк,марганець

Наприкінці жовтня Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат зупинив видобуток та переробку марганцевої руди.

Як повідомила пресслужба підприємства, причин для відповідного рішення було декілька, але найголовніша – військова агресія РФ, адже після зникнення Каховського водосховища комбінат не може поповнювати запаси технічних резервуарів води, яка використовується для збагачення сирої марганцевої руди Грушівською збагачувальною фабрикою.

Також до основних причин зупинки відносяться артилерійські обстріли армії РФ по об’єктах та інфраструктурі промислового майданчика комбінату.

Зазначається, що обстріли пошкодили комунікації, будівлі та споруди цехів підприємтства, для відновлення чого треба багато часу, фінансів та сил. "Поки окупанти знаходяться на лівому березі Дніпра, ці дії виконувати неможливо. Найбільше через артилерійські обстріли постраждала Грушівська збагачувальна фабрика", – додали в пресслужбі.

Також відключене газове та мазутне опалення по всьому проммайданчику та шахтам комбінату, тому що опалювати цими видами палива вкрай ризиковано в умовах війни.

"Якийсь час комбінат виконував певні роботи без циклу переробки сирої марганцевої руди, тобто функціонували тільки шахти з її видобутку. Підземні видобувні цехи допрацювали ті вибої, які знаходились в експлуатації, проте розконсервовувати вибої, які були підготовлені для майбутньої роботи, сенсу не було, оскільки видобута руда за минулий період складувалась на рудному складі і не підлягала переробці. Саме через це підприємство було вимушене призупинити роботи з видобутку", – пояснили в компанії.

Комбінат складається з п’яти шахт, двох кар’єрів (Басанського та Грушевського), збагачувальної фабрики та дослідницького промислового комплексу хімічного обладнання.

Підприємство належить чотирьом офшорним компаніям – Fianex Holdings, Mosfila Investments, Humax Enterprises, Couttenmax Holdings, які пов'язані з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) ГЗК (129) Коломойський Ігор (1775) Дніпропетровська область (261)


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коломойський пішов в атаку. тепер почнеться шантаж.
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30.10.2023 15:11 Відповісти
представьте беню мойскаго: всьо, всьо, что нажито непасильним трудом, всьо прапало: пять шахт, два карьера...
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30.10.2023 16:13 Відповісти
Каких болванов Кучма сделал миллиардерами , раздав предприятия! Вот Беня изображал из себя вумного яврея, а затеял в 2019 году выборный схематоз не просчитав последствия хотя бы для себя лично. Ну и сиди в СИЗО ... пригрел змееныша на своей груди ( ТВ ).
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30.10.2023 18:37 Відповісти
Ну от чого як такі Бені .то обовязково смокчуть українську землю, без з упину а людей в Україні за із гоїв тримають ,дограбувалися шо все прахом їде і не тількі в Україні. І де в них виховання і де їх розум ?🤔
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30.10.2023 22:34 Відповісти
От тепер каву пропонує собі та наг лядачам у сізо. Дай Боже шоб продовження було у США, там і умови краще і демократії більше
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30.10.2023 23:04 Відповісти
Руду з гзк використовували тіки на нікопольскому феросплавному заводі.Він зупиняється з1.11.Руда нізкого качества,добича підземна,модернізація не проводилася зовсім,технологіі добичі і переробки - друга половина 20 століття.У розробку нових месторожденій гроші не вкладивались і коховське водосховище грало тут предостанню роль.
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31.10.2023 09:47 Відповісти

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