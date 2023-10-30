ДТЕК Ахметова обіцяє відремонтувати ще 7 енергоблоків до кінця року

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова планує відремонтувати ще 7 енергоблоків теплових електростанцій до кінця року.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, вже завершено планові ремонти на 20 енергоблоках теплоелектространцій із запланованих 27.

Зокрема, сьогодні енергетики ДТЕК завершили ремонт енергоблоку потужністю 240 МВт. Це п'ятий відремонтований у жовтні та 20-й з початку року, уточнили в компанії.

Як повідомлялося, минулого тижня ДТЕК повідомляв про завершення планових ремонтів на всіх 19 енергоблоках, запланованих в рамках підготовки до опалювального сезону.

При цьому доступна потужність генерації ДТЕК на 1 жовтня поточного року становила 4,26 ГВт, що майже на 2 ГВт менше ніж на початок повномасштабного вторгнення (6,09 ГВт).

У тому числі потужність окупованих Луганської та Запорізької ТЕС становить 1,3 ГВт, внаслідок обстрілів енергосистеми з жовтня 2022 року по лютий 2023 року було втрачено ще 2,2 ГВт (частину з яких відновлено).