ЄЦБ продовжить тиснути на європейські банки для виходу з Росії

Європейський центральний банк продовжував тиснути на європейські банки, щоб вони послабили зв’язки з Росією.

Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енрія заявив у інтерв’ю Financial Times, передає Reuters.

"Ми продовжуємо тиснути на банки, щоб вони скоротили присутність і, можливо, вийшли (з Росії, – ред.)", – сказав Енрія.

Водночас він зауважив, що іноземному бізнесу складно отримати дозвіл російської влади на продаж активів.

"Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для того, щоб вийти з бізнесу, вам потрібно знайти відповідних покупців і вам потрібно отримати дозвіл від місцевої влади в Росії, що не завжди легко", – додав голова наглядової ради ЄЦБ.

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Як повідомлялося, минулого тижня Угорщина знову заблокувала військову допомогу Україні від ЄС на 500 мільйонів євро, вимагаючи остаточного виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Раніше НАЗК виключило OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни, щоб Угорщина розблокувала виділення військової допомоги, але тепер уряд Орбана вимагає гарантій, що банк не включать до цього спику знову.

Нагадаємо, у травні НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги.