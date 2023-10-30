Шукали нелегальні ядерні матеріали: МАГАТЕ провело неоголошену перевірку на Рівненській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 27 жовтня провело неоголошену інспекцію на Рівненській атомній електростанції.

Як повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, інспекція відбулася в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Перевірку здійснено інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Інспекція пройшла без зауважень", – додали у ДІЯРУ.

Як повідомлялося, раніше в. о. голови ДІЯРУ Олег Коріков закликав міжнародних партнерів вимагати незалежної оцінки стану радіаційної та ядерної безпеки на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), оскільки останнім часом заяви МАГАТЕ мають "заспокійливий характер", не повною мірою відображають гостроту реальної ситуації на майданчику ЗАЕС та можуть формувати хибну думку світової атомної спільноти про те, що ситуація на ЗАЕС нормалізується, є прогнозованою та контрольованою.

Він також зауважував, що МАГАТЕ уникає оцінок дій окупантів на ЗАЕС з точки зору відповідності міжнародно визнаним критеріям ядерної безпеки, хоча вже підтверджено мінування території, розміщення вогневих точок на дахах енергоблоків, військової техніки в турбінних залах блоків №№ 1, 2, 3, 4 та на різних ділянках промислового майданчику ЗАЕС. Однак вміст цієї техніки експерти МАГАТЕ не мають можливості перевірити, оскільки окупанти не дозволяють їм цього зробити.