Нацбанк анулював ліцензії ще чотирьом фінансовим компаніям
Національний банк України анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам та дві установи виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Як ідеться в повідомленні НБУ, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ТОВ "ФК "Вап-Капітал" (ЄДРПОУ 38315548);
- ТОВ "ФК "Дата Фінанс" (ЄДРПОУ 43086924);
- ПТ "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія" (ЄДРПОУ 30724442);
- ПТ "Ломбард Союз" ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані" (ЄДРПОУ 39163007).
На підставі поданих документів виключено з Державного реєстру фінансових установ:
- ПТ "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія";
- ПТ "Ломбард Союз" ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані".
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 жовтня 2023 року.
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