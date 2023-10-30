Нацбанк анулював ліцензії ще чотирьом фінансовим компаніям

Національний банк України анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам та дві установи виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Як ідеться в повідомленні НБУ, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

ТОВ "ФК "Вап-Капітал" (ЄДРПОУ 38315548);

ТОВ "ФК "Дата Фінанс" (ЄДРПОУ 43086924);

ПТ "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія" (ЄДРПОУ 30724442);

ПТ "Ломбард Союз" ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані" (ЄДРПОУ 39163007).

На підставі поданих документів виключено з Державного реєстру фінансових установ:

ПТ "Ломбард "Терези" ТОВ "Авентус КНК" і Компанія";

ПТ "Ломбард Союз" ТОВ "Солідгруп", ТОВ "Солдікомпані".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 жовтня 2023 року.