Понад 5000 медиків-переселенців знайшли роботу в інших регіонах, – Мінреінтеграції

Понад 5 тис. внутрішньо переміщених медиків працевлаштувалися в медзакладі іншого регіону.

Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, серед них: 2521 лікар, 1711 медичних сестер/братів, акушерів, фельдшерів, асистентів фармацевтів та 935 технічних працівників.

Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Що стосується медичних сестер/братів та інших фахівців, то їх найбільше зареєстровано у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.



У Мінреінтеграції нагадали, що порядок працевлаштування в іншому закладі охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медиків такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування.

Медик подає стандартний пакет документів, зокрема:

