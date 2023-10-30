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Новини
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Понад 5000 медиків-переселенців знайшли роботу в інших регіонах, – Мінреінтеграції

врач

Понад 5 тис. внутрішньо переміщених медиків працевлаштувалися в медзакладі іншого регіону.

Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, серед них: 2521 лікар, 1711 медичних сестер/братів, акушерів, фельдшерів, асистентів фармацевтів та 935 технічних працівників

Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Що стосується медичних сестер/братів та інших фахівців, то їх найбільше зареєстровано у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.

У Мінреінтеграції нагадали, що порядок працевлаштування в іншому закладі охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медиків такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування.

Медик подає стандартний пакет документів, зокрема:

  • паспорт або ID-картку;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує освіту та професійну кваліфікацію;
  • документ, що підтверджує професійний стаж;
  • заяву з проханням про прийняття на роботу.

Автор: 

медицина (625) лікарі (123) Міністерство реінтеграції (127)


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Добре, що маємо таку статистику по мед працівниках
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04.01.2024 13:37 Відповісти

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