Понад 5000 медиків-переселенців знайшли роботу в інших регіонах, – Мінреінтеграції
Понад 5 тис. внутрішньо переміщених медиків працевлаштувалися в медзакладі іншого регіону.
Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, серед них: 2521 лікар, 1711 медичних сестер/братів, акушерів, фельдшерів, асистентів фармацевтів та 935 технічних працівників.
Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Що стосується медичних сестер/братів та інших фахівців, то їх найбільше зареєстровано у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.
У Мінреінтеграції нагадали, що порядок працевлаштування в іншому закладі охорони здоров’я для внутрішньо переміщених медиків такий самий, як і в разі звичайного працевлаштування.
Медик подає стандартний пакет документів, зокрема:
- паспорт або ID-картку;
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує освіту та професійну кваліфікацію;
- документ, що підтверджує професійний стаж;
- заяву з проханням про прийняття на роботу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль