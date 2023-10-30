Окупаційна влада продала "націоналізовану" квартиру дружини Зеленського у Ялті
Окупаційна влада Криму продала квартиру родини президента України Володимира Зеленського в Ялті.
Як повідомили в окупаційній адміністрації півострова, покупцем активу стала Ольга Ліповецька, пише російський "Коммерсант".
Стартова ціна квартири площею понад 120 кв. м в елітному житловому комплексі "Імператор" на території Лівадійського парку складала 24,6 млн рублів, в ході торгів вона зросла до 44,3 млн рублів.
Як повідомлялося, окупаційна влада Криму у травні оголосила про "націоналізацію" квартири дружини президента України Володимира Зеленського у Ялті, а також низки підприємств українських власників.
Зеленський придбав квартиру площею 129,8 кв. м у Лівадії у 2013 році разом із паркувальним місцем за $164 тис.
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