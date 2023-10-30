Окупаційна влада продала "націоналізовану" квартиру дружини Зеленського у Ялті

Окупаційна влада Криму продала квартиру родини президента України Володимира Зеленського в Ялті.

Як повідомили в окупаційній адміністрації півострова, покупцем активу стала Ольга Ліповецька, пише російський "Коммерсант".

Стартова ціна квартири площею понад 120 кв. м в елітному житловому комплексі "Імператор" на території Лівадійського парку складала 24,6 млн рублів, в ході торгів вона зросла до 44,3 млн рублів.

Як повідомлялося, окупаційна влада Криму у травні оголосила про "націоналізацію" квартири дружини президента України Володимира Зеленського у Ялті, а також низки підприємств українських власників.

Зеленський придбав квартиру площею 129,8 кв. м у Лівадії у 2013 році разом із паркувальним місцем за $164 тис.