Росіян попередили про підвищення цін на шоколад

У Росії подорожчає шоколад. Виробники вже повідомили торгові мережі про підвищення цін на продукцію.

Про це повідомив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі РФ Ігорь Караваєв, передає The Moscow Times.

За словами Караваєва, зараз рітейлери разом із постачальниками "обговорюють обґрунтованість кожного окремого підвищення і роблять спільні зусилля, щоб уникнути різкого зростання цін".

Караваєв зазначив, що шоколад продовжує входити до найпопулярніших продуктів, а категорія кондитерських виробів є однією з найбільших за обсягами продажів. Стримувати роздрібні ціни планується за рахунок широкого асортименту, промоакцій та різноманітних програм лояльності рітейлерів.

За минулий рік ціна какао зросла на 47%, писав Bloomberg. Оптова ціна на сировину почала бити рекорди у липні й до середини вересня піднялася до максимуму за 12 років, досягнувши $3 858 за тонну.

Росія також купує какао-боби за кордоном, у зв'язку з чим будь-які коливання цін на світовому ринку безпосередньо позначаються на вартості кінцевої продукції: шоколаду та інших похідних. Крім того, на подорожчання готової продукції впливає падіння курсу рубля.