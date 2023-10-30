Нацбанк може посилити вимоги до бізнесу через неефективність Митної служби та БЕБ, – експерт

Курс на лібералізацію валютного ринку, який оголосив Національний банк (НБУ), може бути скасовано через зловживання окремих агропромислових груп і неефективність митниці та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це політолог Микола Давидюк заявив виданню "Апостроф", коментуючи намір Нацбанку зменшити до 90 днів термін повернення валютної виручки для всіх українських експортерів.

"Протягом 2023 року НБУ послідовно лібералізовував валютний ринок, відв'язавши курс і зменшивши облікову ставку. Але тепер у нього на розгляді дуже дивне рішення про жорстке обмеження повернення валютної виручки. Причому для всіх експортерів, а не тільки для аграріїв, через яких ця проблема власне і загострилась. Навряд чи можна вирішити проблему з чорним бізнесом, караючи білий. Такий крок несе загрозу підірвати довіру до гривні та Нацбанку в умовах війни, що є неприпустимим", – вважає Давидюк.

На його думку, причиною загострення проблеми стала неефективність Митної служби та БЕБ.

"Замість реформи Митниці та БЕБ Уряд ініціює "радянський" підхід – обмеження для експорту. Дивно, що в цьому ж "офісі простих рішень" бачимо й НБУ", – зазначив політолог.

Як повідомлялося, граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів змінювався за період воєнного стану декілька разів. Наразі він становить 180 календарних днів та застосовується до операцій, здійснених з 5 квітня 2022 року. До операцій, здійснених до цієї дати, застосовується строк 365 днів.