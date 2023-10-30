Міноборони виявило зловживань з виплатами військовим на 123 мільйони

Людям, які не брали участі в бойових діях та не виконували бойових завдань, виплатили понад 123 млн грн додаткової винагороди

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд. В одному з випадків, військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн", – сказано в повідомленні Міністерства оборони.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявв, що "це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем".

"Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – сказав він.

Міністерство оборони також консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.