Кабмін визначив кандидатів до Ради реєстру завданих Росією збитків

Кабінет міністрів затвердив дві кандидатури до складу Ради Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Відповідне розпорядження Кабміну №985-р від 27 жовтня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, за пропозицією Міністерства юстиції, на розгляд Конференції учасників Реєстру завданих Росією збитків внесуть кандидатури співвласниці юридичної фірми Aequo Юлії Кирпи та засновника адвокатського обʼєднання "Гесторс" Віталія Махінчука.Як повідомлялося, Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, створили у травні 2023 року на першому за 17 років саміті Ради Європи. До реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та ЄС.

База даних реєстру сприяє міжнародним зусиллям відновити справедливість щодо жертв воєнної агресії Росії проти України. Реєстр також сприятиме боротьбі з безкарністю та сприятиме притягненню до відповідальності, наголошує уряд Швейцарії.

Реєстр – перший компонент майбутнього Міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним договором у співпраці з Україною. Далі потрібно створити Комісію з розгляду претензій та Компенсаційний фонд.

Будь-яка держава-член або спостерігач Ради Європи та Європейського Союзу, а також будь-яка інша держава, яка проголосувала за резолюцію Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року, може приєднатися до реєстру.